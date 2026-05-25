Новости

Власти Татарстана рассматривают возможность штрафовать работодателей за отказ нанимать участников войны

Фото: РИА «Новости»

Кабинет министров Республики Татарстан вынес на рассмотрение законопроект, который предусматривает штрафы для работодателей за отказ нанимать на работу участников войны с Украиной. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости». Сейчас документ находится на антикоррупционной экспертизе. 

Законопроект предусматривает появление в Кодексе административных правонарушений республики новую статью «Неисполнение работодателем обязанности по выполнению квоты для приема на работу участников специальной военной операции». Она предполагает штрафы для работодателей от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. 

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года. 

Квоты на наем участников войны в Татарстане появились в апреле этого года. Их установили для компаний, численность сотрудников в которых превышает 200 человек. «Участников СВО» из них должно быть минимум 1%. 

Подобные квоты существуют и в других регионах: на апрель 2026 года их ввели почти половина субъектов. Самая высокая — в Краснодарском крае, где компании со штатом от 100 человек обязаны выделять не менее 4% рабочих мест для ветеранов. 

В августе прошлого года стало известно, что регионы постепенно вводят и денежные санкции за отказ нанимать участников войны на работу. Меры, подобные той, что сейчас обсуждается в Татарстане, приняли ранее, в частности, власти Вологодской, Курской и Новгородской областей.

