Дело о «расходившихся по швам» рубашках для МВД на 564 млн рублей спустя семь лет передают в прокуратуру

Фото: m24.ru

Следственный комитет завершил расследование дела о поставке МВД более 350 тысяч некачественных рубашек, которые, по версии следствия, буквально расходились по швам после начала носки. Ущерб по делу о хищениях при закупке полицейской формы оценили в 564,5 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, обвиняемыми по делу проходят бывшие сотрудники центрального аппарата МВД Юрий Турло и Юрий Дейнег, а также предприниматель Алексей Веников. Следствие считает, что махинации были совершены при исполнении госконтракта 2017 года на поставку белых и серо-голубых рубашек с длинным и коротким рукавом для подразделений МВД.

Форму поставили в 41 региональное подразделение материально-технического обеспечения министерства. Однако после того, как полицейские начали носить новые рубашки, выяснилось, что они крайне низкого качества и «в буквальном смысле расходятся по швам», пишет «Коммерсантъ».

Расследование дела началось еще в 2019 году. Сначала им занимался следственный департамент МВД, однако затем материалы передали в Следственный комитет, после того как в деле появились сотрудники самого министерства.

Одним из первых фигурантов стал бывший гендиректор компании-поставщика ООО БМФ Борис Ляшук. В феврале 2025 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил его к 6 годам колонии по делу о мошенничестве. Следствие называло его главным исполнителем схемы. Компания Ляшука поставила МВД некачественной продукции более чем на 270 млн рублей.

Отдельное производство продолжается в отношении предполагаемого бенефициара БМФ Юрия Волкова, советника отдела МВД Юрия Крипа, а также нескольких руководителей компаний, занимавшихся производством спецодежды. Их расследование пока не завершено.

