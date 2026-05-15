У бывшей сотрудницы центрального аппарата МВД конфисковали $412 тысяч. Она утверждала, что деньги ей передал на хранение украинский адвокат

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отказался отменять решение о конфискации $412 тысяч у бывшей начальницы управления ведомственного процессуального контроля и инспектирования Следственного департамента МВД Елены Москаленко. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованное в системе «Правосудие» определение суда.

Генпрокуратура добивалась обращения денег в доход государства как имущества, полученного с нарушением антикоррупционного законодательства. Валюту обнаружили в апреле 2020 года во время обысков в служебном кабинете Москаленко и у нее дома в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями бывшими сотрудниками следственного департамента МВД. Сама Москаленко обвиняемой по этому делу не была.

По данным суда, изъятая сумма значительно превышала официальные доходы Москаленко за 2009–2019 годы. Бывшая сотрудница МВД утверждала, что деньги были получены из разных источников, включая накопления, продажу недвижимости и помощь родственников.

При этом $360 тысяч, по ее версии, принадлежали украинскому адвокату Виталию Махинчуку. Москаленко заявляла, что он передал ей деньги на хранение весной 2020 года. Сам Махинчук, как пишет «Коммерсантъ», подтвердил в суде, что занял эти средства у неназванного компаньона и попросил знакомую сохранить их.

Суды трех инстанций сочли, что Москаленко нарушила антикоррупционные ограничения, приняв деньги от гражданина Украины и не уведомив руководство о конфликте интересов. В решении суда говорится, что сотрудники МВД не вправе получать вознаграждения и подарки, связанные с их служебным положением.

После ухода из МВД Москаленко стала адвокатом, обратил внимание The Insider. На сайте адвокатского бюро «Евменина и партнеры» она указана как партнер бюро с 2021 года. В описании говорится, что Москаленко более 25 лет проработала в системе МВД и занималась в том числе контролем за расследованием экономических преступлений. Среди ее специализаций указана защита бизнеса от незаконного вмешательства правоохранительных органов. Согласно данным Адвокатской палаты Москвы, статус адвоката у Москаленко действующий.