Новости

Экс-замначальника управления главкомата ВВ МВД получил 14 лет колонии за взятку в виде пяти квартир

Фото: "Коммерсант"

Бывшего заместителя начальника управления расквартирования и строительства главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о взятках. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Суд также назначил ему штраф 543,5 млн рублей и лишил звания полковника запаса.

По данным следствия, Долгих получал взятки от застройщиков в виде квартир и нежилых помещений за покровительство и игнорирование нарушений при строительстве жилья для военнослужащих. В общей сложности речь идет как минимум о пяти квартирах, которые были оформлены на его родственников.

Вместе с ним осужден предприниматель Илья Родионов — он получил 15 лет колонии строгого режима и штраф 543,6 млн рублей. Суд также запретил обоим занимать должности в органах власти: Долгих — на 7 лет, Родионову — на 8. Кроме того, у них конфискованы денежные средства и имущество на сотни миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено в 2018 году и первоначально касалось хищения бюджетных средств при строительстве жилья для внутренних войск МВД. Речь шла о жилом комплексе «Леоновский парк» в Подмосковье, куда государство вложило около 5,6 млрд рублей. При этом 400 квартир, предназначавшихся для Росгвардии, ведомство так и не получило, а многие из переданных имели серьезные недоделки.

Позднее застройщик Обид Ясинов, осужденный по этому делу, дал показания, что передавал недвижимость в качестве взяток, в том числе Долгих. Сам экс-офицер вину не признал и утверждал, что не мог влиять на решения в пользу застройщиков.

