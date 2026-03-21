Генерал-майора Росгвардии приговорили к 12 годам за взятку при заключении контрактов гособоронзаказа

235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего руководителя департамента техники и научно-исследовательской деятельности Росгвардии Константина Рябых к 12 годам лишения свободы по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет. Рябых также лишили воинского звания генерал-майора, назначили штраф в 34 млн рублей и конфисковали имущество на 17 млн рублей.

По версии следствия, в 2023 году Рябых получил более 17 млн рублей от учредителя ООО «Оружейная палата» за содействие в заключении контрактов на поставку средств радиоэлектронной борьбы и общее покровительство при их исполнении. Общая сумма контрактов превышала 1 млрд рублей. Следствие утверждает, что условия контрактов выполнены не были, а Росгвардии был причинен ущерб в особо крупном размере.

В рамках дела арестовано имущество Рябых на сумму 43,5 млн рублей. Сам процесс проходил в закрытом режиме. Как отмечает РБК, ключевой свидетель обвинения — бизнесмен Андрей Руль — в суде заявил об отказе от прежних показаний и утверждал, что не может подтвердить передачу денег генералу.

Рябых вину не признал. Его защита заявляла, что в материалах дела отсутствуют достоверные доказательства передачи взятки, а показания свидетелей противоречат друг другу. Сам генерал утверждал, что действовал в рамках своих обязанностей и считал закупленные комплексы эффективными.

Речь идет о поставках в том числе антидроновых комплексов «Выжигатель». По версии следствия, часть оборудования могла быть ввезена в Россию незаконно и оказалась неработающей, из-за чего техника не используется и хранится на складах. При этом защита настаивает, что испытания показали работоспособность комплексов, а один из свидетелей это подтверждал, но отмечал, что им может требоваться перепрошивка.

Константин Рябых был задержан в феврале 2025 года по делу о получении взятки. Тогда сообщалось, что сумма могла составлять около 15 млн рублей. До назначения в Росгвардию он служил во внутренних войсках МВД и получил звание генерал-майора в 2022 году.

