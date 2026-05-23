Президент Украины назвал «несправедливым» предложение ФРГ предоставить Киеву статус «ассоциированного» члена ЕС без права голоса — Reuters

Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины раскритиковал предложение канцлера Германии предоставить Украине статус «ассоциированного» члена Евросоюза без права голоса. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на письмо, адресованное лидерам ЕС: председателям Евросовета Антониу Коште, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису, который временно председательствует в Совете ЕС.

В обращении Владимир Зеленский назвал такой промежуточный сценарий «несправедливым». По его словам, уход Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии создает возможность для «существенного» прогресса в переговорах о вступлении Киева в блок:

«Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском союзе, но оставалась без голоса. Сейчас правильное время, чтобы продвигаться вперед к полноценному и содержательному членству Украины. Мы защищаем Европу — полностью, а не частично и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».

Ранее именно правительство Орбана выступало против членства Киева. Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр ранее заявлял, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, так как страна находится в состоянии войны:

«Абсолютно абсурдно, чтобы страна, находящаяся в состоянии войны, была принята в Европейский Союз. Невозможно даже провести реальные переговоры по всем главам вступления. Поэтому я считаю, что это неактуально на данный момент, но я вижу, что есть шаги в этом направлении. И мы заявили, что если переговоры с Украиной будут доведены до конца, то в Венгрии состоится референдум по вопросу о том, следует ли принять Украину в Европейский союз. Но я думаю, что это произойдет в ближайшем будущем, и я не думаю, что это произойдет в ближайшие 10 лет».

По словам Мадьяра, все кандидаты на членство в ЕС должны пройти через одинаковую процедуру.

В свою очередь, канцлер ФРГ Фридрих Мерц на этой неделе предложил разрешить представителям Украины участвовать во встречах ЕС без права голоса. Он полагает, что промежуточный этап в виде «ассоциированного» членства поможет заключить соглашение о завершении российско-украинской войны. Канцлер призвал создать рабочую группу для проработки идеи, которая также предполагает гарантии безопасности, постепенный доступ Киева к бюджету ЕС. В Брюсселе к инициативе отнеслись осторожно: такого статуса в ЕС сейчас нет, и для его введения могут потребоваться изменения в договорах блока.

Как отмечает Reuters, многие европейские лидеры считают нереалистичным полноценное членство Украины в ЕС в ближайшие несколько лет. Для этого требуется единогласная поддержка всех государств-членов.

