Трамп заявил, что не сможет присутствовать на свадьбе своего сына из-за работы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сможет присутствовать на мероприятии своего старшего сына Дональда Трампа-младшего и его невесты, модели Беттины Андерсон, из-за обстоятельств, связанных с государственными делами. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Я очень хотел быть рядом со своим сыном Доном-младшим и новым членом семьи Трамп — его будущей женой Беттиной, однако обстоятельства, связанные с государственными делами и моей любовью к Соединенным Штатам Америки, не позволяют мне этого сделать», — написал Трамп.

Он добавил, что считает важным оставаться в Вашингтоне и Белом доме «в этот важный период времени».

Свадьба Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон состоится в субботу, 23 августа на Багамских Островах.



Ранее газета The New York Times писала, что боевые действия США и Израиля против Ирана могут возобновиться на этой неделе.



22 мая Reuters писало со ссылкой на источники, что в Тегеран прибыла катарская переговорная группа. По данным агентства, визит координируется с США и направлен на содействие заключению соглашения о прекращении войны с Ираном и урегулированию оставшихся спорных вопросов.



Вместе с тем источники базирующегося в ОАЭ телеканала Al-Arabiya сообщили, что скоро может быть объявлен финальный проект возможного соглашения между США и Ираном.



По данным телеканала, основные положения соглашения включают:

Немедленное, всеобъемлющее и безусловное прекращение огня на всех фронтах — на суше, море и в воздухе.

Взаимное обязательство не наносить удары по военной, гражданской и экономической инфраструктуре.

Прекращение военных операций и остановка информационной войны.

Обязательства уважать суверенитет, территориальную целостность и не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Гарантии свободы судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе.

Создание совместного механизма для контроля за выполнением соглашения и урегулирования споров.

Начало переговоров по оставшимся спорным вопросам в течение семи дней.

Постепенное снятие американских санкций в обмен на соблюдение Ираном условий соглашения.

Подтверждение приверженности международному праву и Уставу ООН.

Соглашение вступит в силу сразу после официального объявления обеими сторонами.

21 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах появились «некоторые хорошие признаки», но добавил, что не хочет быть чрезмерно оптимистичным. В тот же день высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что сторонам удалось сократить разногласия, хотя вопросы обогащения урана и Ормузского пролива остаются открытыми.