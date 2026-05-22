Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

70.79

EUR

83.27

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

361

 

 

 

 

 

Новости

Трамп заявил, что не сможет присутствовать на свадьбе своего сына из-за работы

The Insider
Иллюстрация к материалу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сможет присутствовать на мероприятии своего старшего сына Дональда Трампа-младшего и его невесты, модели Беттины Андерсон, из-за обстоятельств, связанных с государственными делами. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. 

«Я очень хотел быть рядом со своим сыном Доном-младшим и новым членом семьи Трамп — его будущей женой Беттиной, однако обстоятельства, связанные с государственными делами и моей любовью к Соединенным Штатам Америки, не позволяют мне этого сделать», — написал Трамп.

Он добавил, что считает важным оставаться в Вашингтоне и Белом доме «в этот важный период времени».

Свадьба Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон состоится в субботу, 23 августа на Багамских Островах. 

Ранее газета The New York Times писала, что боевые действия США и Израиля против Ирана могут возобновиться на этой неделе. 

22 мая Reuters писало со ссылкой на источники, что в Тегеран прибыла катарская переговорная группа. По данным агентства, визит координируется с США и направлен на содействие заключению соглашения о прекращении войны с Ираном и урегулированию оставшихся спорных вопросов.

Вместе с тем источники базирующегося в ОАЭ телеканала Al-Arabiya сообщили, что скоро может быть объявлен финальный проект возможного соглашения между США и Ираном. 

По данным телеканала, основные положения соглашения включают:

  • Немедленное, всеобъемлющее и безусловное прекращение огня на всех фронтах — на суше, море и в воздухе.
  •  Взаимное обязательство не наносить удары по военной, гражданской и экономической инфраструктуре.
  • Прекращение военных операций и остановка информационной войны.
  • Обязательства уважать суверенитет, территориальную целостность и не вмешиваться во внутренние дела друг друга.
  •  Гарантии свободы судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе.
  •  Создание совместного механизма для контроля за выполнением соглашения и урегулирования споров.
  • Начало переговоров по оставшимся спорным вопросам в течение семи дней.
  • Постепенное снятие американских санкций в обмен на соблюдение Ираном условий соглашения.
  • Подтверждение приверженности международному праву и Уставу ООН.
  • Соглашение вступит в силу сразу после официального объявления обеими сторонами.

21 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах появились «некоторые хорошие признаки», но добавил, что не хочет быть чрезмерно оптимистичным. В тот же день высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что сторонам удалось сократить разногласия, хотя вопросы обогащения урана и Ормузского пролива остаются открытыми. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте