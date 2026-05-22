У 1,2 млрд человек по всему миру диагностированы психические заболевания, это вдвое больше, чем в 1990-м году

В 2023 году 1,2 млрд человек по всему миру страдали от психических заболеваний. Таким образом, психические заболевания оказались ведущей причиной проблем со здоровьем, обойдя сердечно-сосудистые заболевания, рак и заболевания опорно-двигательного аппарата. Об этом говорится в масштабном исследовании Института показателей и оценки здоровья (IHME) и Университета Квинсленда, опубликованном в журнале Lancet.

Ученые проанализировали данные по распространению 12 психических расстройств среди мужчин и женщин в 25 возрастных группах в 204 странах мира и пришли к следующим выводам:

К 2023-му году в мире было 1,17 млрд человек, страдающих от психических расстройств, что соответствует примерно 14 210,7 случаев на 100 тысяч населения. За период с 1990-го года это число увеличилось на 95%.

В 2023 году суммарная величина DALY (годы здоровой жизни, потерянные в результате инвалидности) в результате психических расстройств составила 171 млн. При этом наибольший урон несут женщины и подростки в возрасте 15–19 лет.

Наиболее тяжелыми являются тревожные расстройства, депрессия и шизофрения — именно на них приходится большая часть DALY. Причем именно их распространенность растет особенно быстро — с 2019 года число случаев депрессии увеличилось на 24%, а число случаев тревожных расстройств — на 47%. Ученые связывают это с влиянием пандемии COVID-19. Лишь около 9% больных депрессией во всем мире получают адекватное лечение. Даже в странах с высоким уровнем дохода, таких как Австралия, Канада и Нидерланды, этот показатель составляет около 30%.

«Нам необходимы более скоординированные и инклюзивные стратегии для снижения этой нагрузки посредством раннего лечения и профилактики, с учетом гендерных и возрастных различий в разных регионах. Реагирование на потребности в области психического здоровья населения всего мира, особенно наиболее уязвимых групп, является обязанностью, а не выбором», — говорится в статье.