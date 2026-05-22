У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о мошенничестве при переводе Аристотеля

Следственный комитет России 21 мая провел обыски у сотрудников Института философии РАН. Об этом сообщили Telegram-канал «Zаписки традиционалиста» и канал «идеолога русского мира» Александра Дугина (этот пост был позднее удален). Изданию T-invariant информацию об обысках подтвердили два источника.

По данным T-invariant, около 10 ученых были доставлены на допрос, включая врио директора Института философии, 87-летнего академика РАН Абдусалама Гусейнова. По предварительным данным, большинство после допроса отпустили под подписку о невыезде. Предположительно, задержана Светлана Месяц. «Медиазона» пишет, что ее отправили под домашний арест; на сайте Мосгорсуда нашлась карточка о заседании по избранию меры пресечения.

Согласно карточке, Месяц проходит по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Zаписки традиционалиста» утверждает, что сотрудников института обвиняют в том, «что они наворовали бюджетных денег по госзаданию на переводах Аристотеля, которые в итоге так и не вышли».

Канал философского сообщества Philosophy Today пишет, что дело «касается ошибки в отчетности по госзаданию, в рамках которого нужно было переводить несчастного Аристотеля и по которому почему-то под домашний арест поместили Светлану Месяц».

В 2021 году Минобрнауки назначило главой Института философии специалиста по истории русской философии Анатолия Черняева. Сотрудники института выступили против такой кандидатуры, а также против того, что Черняев был назначен без выборов. Вскоре он лишился должности, а позднее был уволен из института.

Газета «Завтра» утверждала, что философ «уволен за патриотическую позицию». «Черняев неоднократно выступал с критикой позиции ИФ РАН, многие сотрудники которого не только не поддержали СВО, но и создали за рубежом русофобские центры», — писало издание.

Би-би-си в свою очередь писала, что за попыткой назначения Черняева стоял «православный олигарх» Константин Малофеев. Принадлежащий ему телеканал «Царьград» называл Институт философии «центром по разрушению России». «Не стоит недооценивать роль таких заведений, как ИФ РАН, сводя их роль к безобидной синекуре „как бы философов“, которые просто пилят бюджет. Институт с давних пор играет роль мозгового штаба либерально-разрушительного, протестного, космополитического движения в России, восходящего корнями к Соросу и Шарпу. И занимается не столько философией, сколько вполне определенной идеологией», — писал «Царьград».