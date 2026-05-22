Власти Флориды выплатят $485 тысяч биологу, уволенной за репост мема о гибели Чарли Кирка

Флорида урегулировала иск биолога Бриттни Браун, которую Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата уволила в сентябре 2025 года за репост в личном аккаунте Instagram, сообщает Associated Press. Браун поделилась мемом, в котором утверждалось, что убитый консервативный активист Чарли Кирк не стал бы переживать из-за детей, погибших от стрельбы в школах. В четверг она подписала мировое соглашение на $485 тысяч — сумма покрывает задолженность по зарплате, компенсацию ущерба и судебные издержки. По условиям соглашения Браун отказалась от права в будущем устраиваться на работу в это ведомство.

Уволить ее ведомство побудила публикация консервативного аккаунта Libs of TikTok, разместившего репост Браун для своей многомиллионной аудитории. Кроме того, согласно материалам дела, кто-то уведомил Libs of TikTok о ее увольнении примерно через десять минут после того, как оно произошло, — еще до того, как это стало известно публично. Браун подала иск о восстановлении на работе, ссылаясь на то, что ведомство является регулятором именно в ее специализации — охране птиц, — и найти другую работу она не смогла.

Бывший руководитель Браун, директор по охране мест обитания и видов птиц Мелисса Такер, утверждала, что ее публикация вызвала сотни официальных жалоб и серьезно дезорганизовала работу ведомства. Однако в ходе расследования выяснилось, что агентство получило лишь около 50 жалоб. На прошлой неделе федеральный судья Марк Уолкер наложил санкции на Такер за то, что та завысила это число и не исправила показания.

Адвокат Американского союза гражданских свобод по Флориде Кэрри Макнамара назвала урегулирование «выстраданной победой» и заявила, что оно посылает властям штата сигнал: наказывать людей за неугодные высказывания не получится. «Первая поправка [о свободе слова] не исчезает, когда человек получает работу в госструктуре», — сказала она.

Ранее сообщалось, что власти штата Теннесси выплатят $835 тысяч пожилому мужчине, которого посадили в тюрьму на 37 дней из-за мема в Facebook об убийстве Кирка.