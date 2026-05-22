Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

EUR

82.54

USD

71.21

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

560

 

 

 

 

 

Новости

Власти Флориды выплатят $485 тысяч биологу, уволенной за репост мема о гибели Чарли Кирка

The Insider
Фото: Ross D. Franklin / AP Photo

Фото: Ross D. Franklin / AP Photo

Флорида урегулировала иск биолога Бриттни Браун, которую Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата уволила в сентябре 2025 года за репост в личном аккаунте Instagram, сообщает Associated Press. Браун поделилась мемом, в котором утверждалось, что убитый консервативный активист Чарли Кирк не стал бы переживать из-за детей, погибших от стрельбы в школах. В четверг она подписала мировое соглашение на $485 тысяч — сумма покрывает задолженность по зарплате, компенсацию ущерба и судебные издержки. По условиям соглашения Браун отказалась от права в будущем устраиваться на работу в это ведомство.

Уволить ее ведомство побудила публикация консервативного аккаунта Libs of TikTok, разместившего репост Браун для своей многомиллионной аудитории. Кроме того, согласно материалам дела, кто-то уведомил Libs of TikTok о ее увольнении примерно через десять минут после того, как оно произошло, — еще до того, как это стало известно публично. Браун подала иск о восстановлении на работе, ссылаясь на то, что ведомство является регулятором именно в ее специализации — охране птиц, — и найти другую работу она не смогла.

Бывший руководитель Браун, директор по охране мест обитания и видов птиц Мелисса Такер, утверждала, что ее публикация вызвала сотни официальных жалоб и серьезно дезорганизовала работу ведомства. Однако в ходе расследования выяснилось, что агентство получило лишь около 50 жалоб. На прошлой неделе федеральный судья Марк Уолкер наложил санкции на Такер за то, что та завысила это число и не исправила показания.

Адвокат Американского союза гражданских свобод по Флориде Кэрри Макнамара назвала урегулирование «выстраданной победой» и заявила, что оно посылает властям штата сигнал: наказывать людей за неугодные высказывания не получится. «Первая поправка [о свободе слова] не исчезает, когда человек получает работу в госструктуре», — сказала она.

Ранее сообщалось, что власти штата Теннесси выплатят $835 тысяч пожилому мужчине, которого посадили в тюрьму на 37 дней из-за мема в Facebook об убийстве Кирка.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ
  4. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику
  5. Налоги, дорогой кредит и нехватка кадров: почему частный бизнес в России массово закрывается

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте