Число банкротств ИП за три года выросло в 3,3 раза

Число индивидуальных предпринимателей, объявивших себя банкротами через суд, за январь–март 2026 года выросло на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 8146. По данным Федресурса, это в 2,6 раза больше, чем за первый квартал 2024 года (3134 случая), и в 3,3 раза больше, чем в начале 2023-го (2492), пишут «Ведомости».

В статистике учтены ИП с долгами свыше 1 млн рублей, которые обратились в суд за признанием финансовой несостоятельности. Всего в первом квартале 2026 года статус банкрота через суд получили 137 466 граждан, что на 13,7% больше год к году. Еще 16 400 человек были признаны несостоятельными во внесудебном порядке (+5,2%).

Отмечается, что параллельно суды стали заметно реже освобождать банкротов от долговых обязательств. В первом квартале суды в 2,6 раза чаще, чем годом ранее, отказывали гражданам в освобождении от обязательств — всего 2218 раз, что составило 2,1% от всех дел. Совокупные требования кредиторов к должникам за год выросли на пятую часть и достигли 293,1 млрд рублей. Основные предъявители претензий — банки (55% случаев), коллекторы (20%) и налоговики (19%). По объему задолженности банки держат 50%, ФНС — 36%, коллекторы — 2%.

Причиной волны банкротств ИП опрошенные «Ведомостями» юристы называют совокупность факторов: повышение налоговой нагрузки, сжатие потребительского спроса и длительный период высокой ключевой ставки. Согласно опросу «Актион финансов», 53% российских компаний столкнулись с кассовыми разрывами, причем для 27% нехватка оборотных средств стала новой проблемой. Чтобы ее решить, 34% компаний брали краткосрочные кредиты в банках, 11% обращались к частным инвесторам, 3% — в МФО.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель в комментарии изданию констатирует, что процедура банкротства носит в России «похоронный» характер, а успешная реструктуризация невозможна без экономически обоснованного и выполнимого плана выхода из кризиса, в нынешних условиях практически нереализуемого. Тем не менее количество утвержденных судами планов реструктуризации в первом квартале выросло в 2,4 раза год к году, достигнув 1149.

Ранее сообщалось, что доля платежей наличными в общем количестве расчетов, проведенных в России в апреле, достигла 30%. Это на пять процентных пунктов выше, чем за тот же период прошлого года (25%). Тенденция связана с отключениями интернета и адаптацией бизнеса к вводу НДС на услуги банковского эквайринга с 1 января.