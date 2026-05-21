Таяние ледяного щита Антарктиды добавит к уровню мирового океана 0,3–0,4 м к 2100 году — исследование

Фото: Getty Images / via bloomberg

Понять, насколько сильно поднимется уровень океана в ближайшие столетия, ученым мешает одна принципиальная проблема: современные наблюдения за Антарктидой охватывают лишь несколько десятилетий, а этого слишком мало, чтобы предсказать поведение ледников при серьезном потеплении. Этому посвящен масштабный обзор, опубликованный в журнале Quaternary Science Reviews учеными из Даремского и Кембриджского университетов.

Авторы систематизировали все накопленные на сегодня свидетельства о том, что происходило с Западным антарктическим ледниковым щитом около 129–116 тысяч лет назад — в последний межледниковый период, когда на Земле было заметно теплее, чем сейчас. Данные этой эпохи особенно ценны, поскольку именно тогда уровень мирового океана был на несколько метров выше современного.

Прямых и однозначных доказательств до сих пор нет: доказательная база остается косвенной и фрагментарной. Уровень моря в тот период был на 6–9 метров выше нынешнего, причем от одного до нескольких метров этого подъема должна была обеспечить именно Антарктида. Анализ морских отложений, ледяных кернов и даже ДНК антарктических осьминогов — все эти источники в совокупности говорят об одном: значительная часть льда в секторе моря Амундсена действительно исчезла.

Особенно важным оказался анализ ледяного керна с ледникового купола Скайтрейн, расположенного у края шельфового ледника Ронне. Концентрация морской соли в образцах возрастом около 126 тысяч лет оказалась ниже нынешней — это означает, что ледник Ронне в тот период не только не рухнул, но был не меньше современного. Этот вывод существенно сужает возможную зону потерь: если ледник Ронне уцелел, основные потери льда были сосредоточены в секторе Амундсена и, возможно, моря Росса.

К тому же отмечается, что популяции осьминогов Тюрке (донных животных, живущих в морях Уэдделла, Росса и Амундсена) генетически схожи между собой сильнее, чем с соседними популяциями, — хотя сейчас эти моря разделены сплошным ледяным щитом. Это можно объяснить только тем, что в недавнем геологическом прошлом между ними существовали подводные проливы, по которым осьминоги и расселялись по океану.

Сопоставив все доказательства, авторы предложили два наиболее реалистичных сценария прошлого коллапса: антарктический вклад в подъем уровня океана составлял либо 4, либо 6 метров. Согласно существующим моделям, если в межледниковый период щит потерял около 4 метров в эквиваленте уровня моря, то к 2100 году Антарктида, вероятнее всего, добавит к мировому океану еще 0,3–0,4 метра — хотя отдельные сценарии допускают и 0,6 метра. Чтобы уточнить эти цифры, ученые призывают бурить новые ледяные керны, расширять геномные базы данных морских организмов и строить более детальные модели таяния подледниковых шельфов.

