Минобороны РФ заявило о доставке ядерных боеприпасов на учения в Беларуси. «Речь идет об учебных, никто не повезет настоящие» — эксперты

Россия и Беларусь проводят совместные учения ядерных сил — впервые с одновременным участием Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые наблюдают за ними по видеосвязи. Минобороны РФ сообщило, что подразделения Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, а также Ленинградского и Центрального военных округов привели в боеготовность для проведения пусков ракет. Александр Лукашенко, наблюдавший за демонстрацией комплекса «Искандер-М», заявил, что цель учений — показать наличие оружия, а не угрожать кому-либо:

«Мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие и меры, чтобы всячески защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное Отечество. Будем делать это всячески».

В рамках учений ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования вышли на маршруты боевого патрулирования и развернулись на полевых позициях. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами покинули базы и направились в районы морских полигонов. Экипажи авиации ВКС отрабатывают снаряжение гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» специальными боевыми частями и вылеты в зоны патрулирования. Нынешние совместные ядерные учения России и Беларуси — третьи с тех пор, как Москва разместила в соседней стране тактическое ядерное оружие в 2023 году.

Белорусская ракетная бригада выполняет учебно-боевые задачи по получению спецбоеприпасов для «Искандера-М», снаряжению ими ракет-носителей и скрытному выдвижению в назначенный район для подготовки к пускам. Ранее Минобороны РФ также сообщило о доставке ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения на территории страны.

Научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс (Канада) Максим Старчак в разговоре с The Insider отметил, что речь, скорее всего, идет об учебных боеприпасах:

«Но на видеоматериалах, которые Минобороны России представило, закрыто всё, что только можно, — то есть определить, что они там возят, невозможно. Показан бронированный Камаз, который должен относиться к 12 ГУМО, отвечающему за ядерные боеприпасы. Военные должны отработать получение и стыковку учебных ядерных боеприпасов с ракетными носителями. В теории ядерные боеприпасы перемещаются от стационарного склада 12-го ГУМО до полевых пунктов хранения в Беларуси. Далее осуществляется подготовка и выдача ракет в специальном оснащении для ракетных комплексов „Искандер“ и подвеска авиационных средств поражения под самолеты Су-25. То есть Минобороны РФ должно провести те же учебные процедуры, что и при реальном использовании. Что реально происходит и какие боеприпасы — реальные или учебные — показывает Минобороны, неясно. Если бы нам показали, как в 2024-м, маркировку, было бы всё понятно, но она закрыта. С другой стороны, усиленной охраны, которая обычно сопровождает перемещение ядерных боеприпасов, тоже нет. Так что тут можно только гадать».

Научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг также полагает, что реальные ядерные боезаряды не принимают участия в учениях: