В Белгороде четверым предпринимателям дали до 6 лет за хищения при строительстве «зубов дракона» на границе с Украиной

В Белгороде вынесли первые приговоры по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Речь идет в том числе о так называемых зубах дракона — бетонных противотанковых заграждениях, которые начали возводить в Белгородской области осенью 2022 года. Как пишет «Коммерсантъ», Свердловский районный суд еще в марте признал виновными четырех предпринимателей, однако публично о приговорах ранее не сообщалось. На этой неделе Белгородский областной суд рассмотрел апелляции защиты и оставил решения в силе.

Фигурантов признали виновными по делу о растрате в особо крупном размере при строительстве укреплений. Наибольший срок получил предприниматель Сергей Петряков — 6 лет колонии общего режима и штраф 13 млн рублей. Дениса Корнилова приговорили к 5 годам колонии и штрафу 41 млн рублей, Ивана Новикова и Вячеслава Автономова — к 4,5 и 4 годам колонии со штрафами по 800 тысяч рублей. Все дела рассматривались в особом порядке после признания вины подсудимыми.

Все осужденные проходили ответчиками по иску Генпрокуратуры о взыскании почти 1 млрд рублей с участников строительства укреплений в Белгородской области. Наиболее известный фигурант — владелец компании «Стройинвестрезерв» Сергей Петряков. Следствие утверждает, что его фирма получила контракты более чем на 1 млрд рублей, а часть авансов была потрачена на покупку квартиры в Москве и автомобиля Jeep Grand Cherokee. По версии прокуратуры, Петряков также выплачивал откаты чиновникам за беспрепятственное финансирование и подписание актов выполненных работ.

Одним из ключевых фигурантов расследования остается бывший вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, арестованный летом 2025 года. Генпрокуратура утверждает, что именно Зайнуллин и бывший глава управления капстроительства региона Алексей Сошников распределяли федеральные средства, выделенные на строительство укреплений, и организовали схему с откатами подрядчикам. В июле 2025 года Генпрокуратура потребовала взыскать с фигурантов дела 924 млн рублей, а позднее суд удовлетворил этот иск.

Расследование хищений при строительстве фортификаций затронуло и другие приграничные регионы. В Курской области по аналогичному делу арестовали бывшего губернатора Алексея Смирнова и руководителей региональной Корпорации развития. В Брянской области фигурантом дела стал вице-губернатор Николай Симоненко. На фоне расследования в мае 2026 года Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Его место занял участник войны в Украине, генерал Александр Шуваев.

The Insider подробно писал о строительстве российских оборонительных линий в 2023 году. Как отмечалось, белгородская «засечная черта» состояла из нескольких линий бетонных пирамидок — «зубов дракона» — и траншей. При этом полноценная оборонительная линия, помимо бетонных надолбов, обычно включает противотанковые рвы, окопы, металлические ежи, колючую проволоку и минные поля. При этом исторический опыт показывает, что статичные линии обороны неизбежно преодолеваются при достаточно мощном ударе или определенной доле изобретательности со стороны противника.