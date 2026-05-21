ООН поддержала резолюцию, которая обязывает страны сокращать использование ископаемого топлива. Против этого выступили США и Россия

Генассамблея ООН в среду 141 голосом против 8 поддержала резолюцию, которая подтверждает юридическую обязанность стран бороться с изменением климата и сокращать использование ископаемого топлива. Против этого высказались Россия, США, Израиль, Саудовская Аравия и Иран.
Резолюция была вынесена на рассмотрение островным государством Вануату. Она закрепляет консультативное заключение Международного суда, сделанное в июле 2025 года, о том, что государства обязаны сократить использование ископаемого топлива и бороться с глобальным потеплением.
Хотя это заключение не имеет обязательной юридической силы, ожидается, что на него будут ссылаться в судебных делах, связанных с изменением климата, по всему миру, отмечает агентство Reuters.
Генсекретарь ООН Антониу Гуттериш в своих соцсетях назвал резолюцию ООН мощным подтверждением того, что государства несут ответственность за защиту людей от нарастающего климатического кризиса.
Продвижение резолюции и раньше сталкивалось с препятствиями. Например, в феврале этого года агентство Associated Press сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа призывала страны оказывать давление на Вануату, чтобы та отозвала инициативу. От голосования воздержались 28 стран, против высказались Россия, США, Иран, Израиль, Саудовская Аравия, Либерия, Йемен и Беларусь.