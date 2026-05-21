ООН поддержала резолюцию, которая обязывает страны сокращать использование ископаемого топлива. Против этого выступили США и Россия

Генассамблея ООН в среду 141 голосом против 8 поддержала резолюцию, которая подтверждает юридическую обязанность стран бороться с изменением климата и сокращать использование ископаемого топлива. Против этого высказались Россия, США, Израиль, Саудовская Аравия и Иран.

Резолюция была вынесена на рассмотрение островным государством Вануату. Она закрепляет консультативное заключение Международного суда, сделанное в июле 2025 года, о том, что государства обязаны сократить использование ископаемого топлива и бороться с глобальным потеплением.

Хотя это заключение не имеет обязательной юридической силы, ожидается, что на него будут ссылаться в судебных делах, связанных с изменением климата, по всему миру, отмечает агентство Reuters.

Генсекретарь ООН Антониу Гуттериш в своих соцсетях назвал резолюцию ООН мощным подтверждением того, что государства несут ответственность за защиту людей от нарастающего климатического кризиса.