Прокуроршу из команды спецпрокурора Джека Смита обвинили в краже засекреченного доклада о Трампе, замаскированного под рецепт торта

The Insider
Фото: Getty / J. David Ake

В США предъявили обвинения бывшей федеральной прокурорше из Флориды Кармен Лайнбергер — она переслала на личную почту засекреченный доклад спецпрокурора Джека Смита о хранении Трампом секретных документов, хотя судья запретила его распространять. Об этом сообщает NPR.

Лайнбергер работала в прокуратуре Южного округа Флориды и руководила ее отделением в Форт-Пирсе. По версии следствия, в декабре прошлого года она скачала с рабочего компьютера копию доклада Смита об обстоятельствах хранения совершенно секретных материалов в резиденции Трампа Мар-а-Лаго и отправила файл на личную почту. При этом действовал судебный запрет на передачу и распространение этого документа сотрудниками Минюста.

Чтобы скрыть утечку, Лайнбергер переименовала файл с докладом в Bundt_Cake_Recipe.pdf [рецепт слоеного торта] и отправила его с темой письма Bundt_Cake_Recipe.pdf. Ранее она таким же образом переслала себе другие внутренние документы ведомства — под названием Chocolate_cake_recipe.pdf [рецепт шоколадного торта]. Ей предъявлены обвинения в хищении государственного имущества и сокрытии государственных документов. На заседании суда в Уэст-Палм-Бич она не признала себя виновной.

Доклад Смита по делу о секретных документах до сих пор остается засекреченным — судья Эйлин Кэннон встала на сторону адвокатов Трампа и запретила его публикацию, сославшись на то, что это нанесло бы ущерб президенту после того, как он выиграл выборы 2024 года и Смит прекратил расследование. Директор ФБР Кэш Патель прокомментировал арест Лайнбергер в Twitter (X):

«ФБР не оставит безнаказанными тех, кто нарушил доверие американского народа в расследовании, которое вообще не должно было начинаться».

ФБР провело обыск в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в 2022 году. Следователи изъяли несколько десятков ящиков с документами, часть из которых имела гриф «совершенно секретно». Это дело впоследствии передали Джеку Смиту, однако после победы Трампа на президентских выборах расследование было прекращено.

