Человеческое запястье было унаследовано от предка, ходившего на костяшках пальцев — исследование

Кости запястья современного человека унаследованы от предка, который ходил на костяшках пальцев, — такой вывод содержится в новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B. Ученые из Чикагского университета и Смитсоновского института проанализировали форму запястных костей у более чем двух тысяч приматов — живых и ископаемых — и установили, что скелет кисти руки человека представляет собой модифицированную версию запястья африканских человекообразных обезьян, а не нечто принципиально новое.

Они исследовали семь запястных косточек, которые соединяют кости предплечья с пястными костями ладони. Именно их форма давно является предметом споров: одни ученые считали, что общий предок людей и шимпанзе ходил на костяшках, другие — что он карабкался по деревьям, опираясь на ладони. Авторы работы использовали метод, который позволяет математически описать трехмерную форму каждой косточки, и сравнили образцы у обезьян, древних гоминид и современных людей.

Оказалось, что, несмотря на то, что люди давно перестали ходить на четырех конечностях, их запястные кости — особенно полулунная и трехгранная — до сих пор очень похожи на кости горилл и шимпанзе. Это сходство, по мнению авторов, унаследовано от общего предка и, скорее всего, связано именно с прямохождением на костяшках пальцев. Более того, некоторые характерные «человеческие» особенности кисти — например, широкая головка головчатой кости или слияние некоторых запястных элементов — тоже, по всей видимости, возникли из черт, связанных с такой манерой передвижения.

Отдельно авторы изучили, как менялась рука в процессе эволюции гоминид. Выяснилось, что уникальная анатомия человеческого запястья, приспособленного к изготовлению орудий труда, формировалась постепенно и очень поздно. Большинство ископаемых гоминид — включая австралопитеков и даже некоторых представителей рода homo — не имели ни типично обезьяньего, ни полностью человеческого запястья: их кости напоминали запястье ладонеходящих обезьян Старого Света.

Особенно показателен случай homo naledi — вида, жившего, вероятно, менее 300 тысяч лет назад в Южной Африке. Среди найденных останков особей этого вида строение запястья сильно различалось: одни экземпляры были ближе к современному человеку, другие — к африканским обезьянам. Это означает, что отбор в пользу «человеческой» кисти еще не закрепился у этого вида окончательно. Авторы делают вывод, что интенсивное использование каменных орудий, давшее импульс окончательному формированию человеческого запястья, появилось лишь у поздних представителей рода homo.

Исследование не дает однозначного ответа на вопрос, ходил ли общий предок людей и шимпанзе на костяшках пальцев, — этот вопрос остается открытым. Однако авторы считают эту гипотезу наиболее вероятной из существующих. Человеческая рука, заключают они, — это, по сути, рука африканской обезьяны, у которой лучевая сторона запястья перестроилась под нужды современного человека.