В российских школах появится профиль «Искусственный интеллект»

С нового учебного года российские школьники будут изучать искусственный интеллект на уроках информатики углубленного уровня. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов сообщил в интервью РИА «Новости».

По словам Кравцова, решение о включении нового профиля в программу продиктовано популярностью одноименного направления на Всероссийской олимпиаде по информатике, завершившейся в мае. Министр подчеркнул, что результаты олимпиады напрямую влияют на то, что появляется в учебных планах. Он сказал:

«В пример приведу новый профиль „Искусственный интеллект“, который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета».

Новый профиль рассчитан только на тех учеников, кто проходит углубленный курс информатики. Ранее министерство уже внесло в федеральный перечень учебников пособия «Введение в искусственный интеллект» — отдельно для 5–6-х, 7–8-х и 9-х классов.

Авторами пособий выступили специалисты из «Сбера», «Яндекса», Т-банка, МТС и «Газпром нефти». К печатным книгам прилагается цифровое приложение на базе сервисов GigaChat и Kandinsky — с его помощью ученики могут самостоятельно генерировать тексты и изображения.