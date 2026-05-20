Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

71.29

EUR

82.79

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

155

 

 

 

 

 

Новости

В российских школах появится профиль «Искусственный интеллект»

The Insider
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

С нового учебного года российские школьники будут изучать искусственный интеллект на уроках информатики углубленного уровня. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов сообщил в интервью РИА «Новости».

По словам Кравцова, решение о включении нового профиля в программу продиктовано популярностью одноименного направления на Всероссийской олимпиаде по информатике, завершившейся в мае. Министр подчеркнул, что результаты олимпиады напрямую влияют на то, что появляется в учебных планах. Он сказал:

«В пример приведу новый профиль „Искусственный интеллект“, который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета».

Новый профиль рассчитан только на тех учеников, кто проходит углубленный курс информатики. Ранее министерство уже внесло в федеральный перечень учебников пособия «Введение в искусственный интеллект» — отдельно для 5–6-х, 7–8-х и 9-х классов.

Авторами пособий выступили специалисты из «Сбера», «Яндекса», Т-банка, МТС и «Газпром нефти». К печатным книгам прилагается цифровое приложение на базе сервисов GigaChat и Kandinsky — с его помощью ученики могут самостоятельно генерировать тексты и изображения.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  3. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте