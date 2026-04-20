Детсады, школы и вузы потратили на закупку дронов почти 16 млрд рублей — «Новая газета Европа»

Российские образовательные учреждения — от детских садов до университетов — за последние четыре года закупили беспилотников и оборудования для обучения работе с ними почти на 16 млрд рублей. Об этом пишет «Новая газета Европа», проанализировав данные госзакупок. До 2022 года такие расходы составляли около 300–350 млн рублей ежегодно.

После начала войны траты резко выросли: в 2022 году — до 600 млн рублей, в 2023-м — до 2,6 млрд, а в 2024 году — более 9,7 млрд рублей. В 2025 году объем закупок снизился до 2,8 млрд рублей, однако в целом расходы остаются на значительно более высоком уровне, чем до войны.

Дроны закупают не только профильные вузы и колледжи, но и обычные школы, а также детские сады. Журналисты обнаружили такие закупки у дошкольных учреждений в Тюменской области, Пермском крае и Южно-Сахалинске. В некоторых регионах среди воспитанников детсадов даже проводят соревнования по управлению беспилотниками.

Крупнейшим поставщиком дронов для образовательных учреждений стала петербургская компания «Геоскан», в капитал которой в 2023 году вошел фонд «Иннопрактика», возглавляемый дочерью Владимира Путина Катериной Тихоновой. Второе место занимает компания «МТ-Интеграция», связанная с бывшими партнерами главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова. Среди поставщиков также структура группы «Просвещение», которую связывают с бизнесменом Аркадием Ротенбергом.

Рост закупок происходит на фоне усиления роли беспилотников в войне. По данным латвийской разведки, на удары дронов приходится до 70–80% потерь сторон. В России и Украине созданы отдельные войска беспилотных систем, а российские власти наращивают подготовку операторов, в том числе через образовательные учреждения.

Ранее сообщалось, что в школах уроки по беспилотникам включили в обязательную программу по предмету «Труд (технология)», а студентов вузов активно привлекают к службе в подразделениях БПЛА, в том числе с помощью финансовых стимулов и административного давления.