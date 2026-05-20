Умер эпидемиолог Вадим Покровский, возглавлявший научно-методический центр по борьбе с ВИЧ

На 72 году жизни умер российский эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский. Долгие годы он занимался борьбой с ВИЧ и СПИДом, до 2001 года возглавлял специализированную лабораторию эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Минздрава СССР/ Роспотребнадзора, после 2001 года — Федеральный научно-методический центр по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Созданная им научная школа известна не только в нашей стране, но и во всем мире. Его ученики реализовали научные идеи и исследования по ВИЧ-инфекции во многих зарубежных странах, выступали экспертами по разработке основных документов по ВИЧ-инфекции, издаваемых ВОЗ и ЮНЭЙДС. <...> Научная и общественная деятельность Вадима Валентиновича может служить примером для современного поколения специалистов, посвятивших свою жизнь медицинской науке. <...> Неоценима его постоянная и последовательная работа по мобилизации российской общественности на борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИДа. Заслуги академика Покровского В.В. неоднократно отмечены государственными наградами, президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации. Мы скорбим об утрате прекрасного человека, гениального ученого, выражаем искренние соболезнования семье и близким Вадима Валентиновича, его друзьям и коллегам», — говорится в сообщении.

Покровский возглавлял врачебную комиссию, работавшую над расследованием внутрибольничной вспышки ВИЧ в Элисте в 1988 году и выявлявшую «нулевого пациента», с которого началось распространение заболевания в СССР. Покровский стал прототипом героя посвященного тем событиям сериала «Нулевой пациент» — врача Дмитрия Гончарова, которого сыграл Никита Ефремов.