США сворачивают поставки лекарств от ВИЧ и малярии в Африку, миллионы людей могут остаться без препаратов — Reuters

The Insider
Фото: CNS photo/Nancy Phelan Wiechec

США свернут программу поставок медикаментов от ВИЧ и малярии в страны Африки и Азии, которую до сих пор обеспечивал подрядчик Chemonics. По данным Reuters, Госдепартамент потребовал от своих сотрудников в 17 африканских странах и на Гаити прекратить реализацию программы к 30 мая, хотя официально контракт с Chemonics истекает в ноябре.

Программа Global Health Supply Chain Program работала с 2016 года и за это время поставила медикаменты — препараты от ВИЧ, противомалярийные средства и обработанные инсектицидом противомоскитные сетки — в 90 стран, на общую сумму более $5 млрд. Она уже была однажды заморожена — в январе 2025 года, когда Трамп в первый день своего президентства приостановил международную помощь, после чего медикаменты на миллионы долларов застряли в портах и на складах. Тогда удалось получить исключение для жизненно важных товаров, и бóльшая часть поставок возобновилась.

Теперь программе грозит полная ликвидация. Пять источников Reuters предупредили, что стремительность изменений может привести к дефициту жизненно важных препаратов в ряде стран. Во внутреннем письме Госдепа, оказавшемся в распоряжении агентства, содержится признание, что «немедленные риски для непрерывности помощи» возникнут, если переход будет «поспешным или неполным». При этом никакого конкретного плана перехода письмо не содержит — офисам на местах предлагается самостоятельно описать, как они справятся с передачей полномочий.

Параллельно Вашингтон ведет переговоры с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией о передаче ему функций по закупке и доставке медикаментов. Фонд уже управляет закупками примерно на $2 млрд в год. Два источника Reuters сообщают, что ранее речь шла о переходе на новую схему к ноябрю 2027 года, однако теперь сроки резко сократились — и это нереалистично, поскольку заказ медикаментов для труднодоступных регионов занимает до года. Сам Глобальный фонд от комментариев отказался.

Администрация Трампа объяснила свое решение борьбой с «раздутой» системой распределения помощи, которая, по словам представителя Госдепа, «не ставит во главу угла интересы американских налогоплательщиков, а лишь набивает карманы крупных американских девелоперских фирм». Вашингтон заключил двусторонние соглашения о здравоохранении с 28 странами-получателями, в том числе с Кенией, Руандой и Угандой, однако детали этих договоренностей до сих пор не согласованы. Кенийское соглашение оспаривается в суде из-за опасений по поводу защиты персональных данных, а переговоры с Замбией затягиваются.

Разгром внешней медицинской помощи США, включая фактическое закрытие USAID, по имеющимся оценкам, уже унес жизни более 750 тысяч человек — главным образом из-за перебоев в поставках препаратов от ВИЧ, противомалярийных средств и вакцин, а также из-за закрытия части клиник в странах с низким доходом.

