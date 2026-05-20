Танкер с грузом российского дизеля уже два месяца дрейфует у берегов Чили на фоне дефицита топлива в Южной Америке — Reuters

MT Sauri. Фото: Marine Traffic

Танкер MT Sauri (IMO 9266475) с грузом российского дизельного топлива уже два месяца находится у побережья Чили, сообщает Reuters со ссылкой на данные о движении судов LSEG. 12 февраля танкер загрузил около 30 тысяч тонн топлива в российском порту Высоцк (Ленинградская область), а с 17 марта он дрейфует у чилийского порта Арика. MT Sauri ходит под флагом Камеруна.

По мнению трейдеров, опрошенных Reuters, груз предназначен для Боливии, не имеющей выхода к морю и граничащей с Чили. Причины длительной задержки при доставке груза остаются неизвестны. При этом, по данным источников в отрасли, некоторые регионы Южной Америки сейчас испытывают дефицит топлива.

В апреле как минимум три танкера, перевозивших российское дизельное топливо и направлявшихся в Бразилию, были в середине рейса перенаправлены в другие пункты назначения. Эксперты отмечают, что в условиях резкого роста цен на нефтепродукты, возникшего на фоне войны на Ближнем Востоке, некоторые трейдеры ищут более выгодные предложения, что приводит в том числе к задержке разгрузки.

