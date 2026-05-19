Собянин одним указом уволил восемь глав районов Москвы

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Мэр Москвы Сергей Собянин одним распоряжением уволил восемь глав районных управ. Документ датирован 19 мая 2026 года и опубликован на сайте мэрии.

Должностей лишились главы управ районов Крюково (Андрей Журавлёв), Крылатское (Иван Лахно), Северное Тушино (Евгений Мамутов), Арбат (Юрий Нечаев), Савеловского района (Игорь Овчинников), Северного Бутово (Алексей Прокудин), Кузьминок (Олег Пундель) и Восточного Измайлова (Сергей Титов). Все они освобождены от должностей и уволены с гражданской службы с формулировкой «по собственной инициативе».

Увольнения состоялись менее чем за две недели до срока, установленного Собяниным для сокращения столичного чиновничьего аппарата. В начале марта мэр объявил о намерении снизить численность гражданских госслужащих органов исполнительной власти Москвы на 15% и завершить этот процесс до 1 июня 2026 года.

Поводом для увольнений послужило замедление роста бюджетных доходов. По данным городских властей, за январь—февраль доходы бюджета Москвы увеличились на 2%, тогда как при формировании бюджета на 2026 год предполагался рост на уровне 6,5%. Одновременно правительство столицы решило урезать расходы на инвестиционную программу текущего года на 10%.

Предыдущее масштабное сокращение штата чиновников проводилось в Москве в 2015 году — тогда власти объявили об увольнении примерно 30% сотрудников органов исполнительной власти, около трех тысяч человек. То решение объяснялось необходимостью экономии на фоне экономического кризиса и санкций после аннексии Крыма.

