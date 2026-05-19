Каждый тринадцатый работник в России рискует лишиться места из-за ИИ — исследование Минтруда

Около 7,5% занятых в российской экономике рискуют в близкой перспективе лишиться своих должностей из-за распространения ИИ-технологий. К такому выводу пришли аналитики подведомственного Минтруду ВНИИ труда, исследование которых цитирует «Коммерсантъ».

Оно основано на опросе нескольких тысяч российских компаний, внедряющих ИИ, и было представлено 18 мая на круглом столе в Совете Федерации. По словам и.о. гендиректора института Владимира Смирнова, в целом по экономике таких предприятий 5–6%, причем больше всего их сосредоточено в оптовой торговле (13,3%), образовании (12%) и IT-сфере (11%).

Наиболее уязвимы, согласно исследованию, служащие — критический риск замещения их обязанностей ИИ оценен в 82%, что является максимальным показателем среди всех девяти групп общероссийского классификатора профессий. Для специалистов среднего и высшего звена цифры составили 64% и 60% соответственно, для руководителей — 58%, для операторов и машинистов — 57%. Наименьшие шансы оказаться за бортом рынка труда — у неквалифицированных рабочих (37%), квалифицированных рабочих (48%) и работников торговли и сферы услуг (46%).

В разбивке по регионам среднее значение держится на уровне 7,5% от числа занятых в каждом субъекте. Больше всего под удар могут попасть Амурская (8,06%), Новгородская (8,05%) и Курская (8%) области. Меньше всего потерь прогнозируется в Чечне — 7%. Для Москвы и Санкт-Петербурга показатели составляют 7,87% и 7,97% соответственно. Смирнов при этом отказался назвать конкретные абсолютные цифры потерь рабочих мест, сославшись на нежелание «волновать общественность».

Представитель Федерации независимых профсоюзов России Елена Косаковская отметила, что выводы в целом согласуются с оценками Международной организации труда, и призвала государство совместно с партнерами выработать план предотвращения деструктивных процессов на рынке труда. Советник старшего вице-президента Сбербанка Олег Вавилов предложил взять за образец зарубежный опыт — в частности китайский, где уже в детских садах дети общаются с роботами, а в школах осваивают алгоритмическое мышление. Проректор ВШЭ Сергей Рощин согласился с этим подходом, добавив, что в будущем встанет вопрос уже не столько о замещении людей машинами, сколько о конкуренции между теми, кто умеет работать с ИИ, и теми, кто нет.

Гендиректор «СоюзАтома России» Андрей Хитров предупредил об ином измерении проблемы — деградации профессиональных навыков: если рутинные операции переходят к машинам, работник может попросту не накопить компетенций, необходимых для перехода к более сложным задачам.

Согласно исследованию, вышедшему в феврале, внедрение генеративного ИИ не снижает нагрузку на сотрудников, а последовательно ее наращивает — в том числе за счет постепенного размывания границ между рабочим и личным временем.