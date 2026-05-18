Жителей Курской области больше не будут оповещать об угрозе атак по СМС. Губернатор объяснил это тем, что сообщения и так опаздывали

Власти Курской области отказались от СМС-рассылки уведомлений о ракетной опасности и угрозе налета беспилотников, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он объяснил решение тем, что сообщения и так приходили с опозданием. Оповещения теперь можно получить только в соцсети «ВКонтакте», мессенджерах и приложении «МЧС России». Помимо этого, сообщения будут транслироваться в теле- и радиоэфире.

«Время реагирования — всего 25 секунд: от обнаружения угрозы до оповещения по всем каналам связи. Вся работа координируется через межведомственный центр управления. Продолжаем совершенствовать механизмы защиты — чтобы жизнь в Курской области оставалась максимально спокойной, несмотря ни на какие угрозы».

В Курской области и раньше возникали проблемы с оповещением жителей об атаках. Местные СМИ писали, что уведомления о воздушной угрозе часто приходили с опозданием или не доходили вовсе. Одновременно в регионе регулярно отключают мобильный интернет на продолжительное время. Из-за этого у жителей возникают проблемы как с получением оповещений, так и с работой такси, банковских приложений, телемедицины и других сервисов.

На проблемы с оповещением жаловались и жители других регионов: во время массированной атаки на Москву и область 17 мая жители Химок, Мытищ и Лобни рассказывали, что не получали СМС-уведомлений, а сирены в их районах не работали.