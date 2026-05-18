Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

178

 

 

 

 

 

Новости

Жителей Курской области больше не будут оповещать об угрозе атак по СМС. Губернатор объяснил это тем, что сообщения и так опаздывали

The Insider
Yegor Gorozhankin / TASS

Yegor Gorozhankin / TASS

Власти Курской области отказались от СМС-рассылки уведомлений о ракетной опасности и угрозе налета беспилотников, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он объяснил решение тем, что сообщения и так приходили с опозданием. Оповещения теперь можно получить только в соцсети «ВКонтакте», мессенджерах и приложении «МЧС России». Помимо этого, сообщения будут транслироваться в теле- и радиоэфире.

«Время реагирования — всего 25 секунд: от обнаружения угрозы до оповещения по всем каналам связи. Вся работа координируется через межведомственный центр управления. Продолжаем совершенствовать механизмы защиты — чтобы жизнь в Курской области оставалась максимально спокойной, несмотря ни на какие угрозы».

В Курской области и раньше возникали проблемы с оповещением жителей об атаках. Местные СМИ писали, что уведомления о воздушной угрозе часто приходили с опозданием или не доходили вовсе. Одновременно в регионе регулярно отключают мобильный интернет на продолжительное время. Из-за этого у жителей возникают проблемы как с получением оповещений, так и с работой такси, банковских приложений, телемедицины и других сервисов.

На проблемы с оповещением жаловались и жители других регионов: во время массированной атаки на Москву и область 17 мая жители Химок, Мытищ и Лобни рассказывали, что не получали СМС-уведомлений, а сирены в их районах не работали.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте