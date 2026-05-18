Московский суд приговорил двух полицейских к 10 и 13 годам колонии за изнасилование задержанной 17-летней девушки в патрульной машине

Коптевский районный суд Москвы приговорил бывших сотрудников ППС Виталия Кириченко и Романа Денисова к 13 и 10 годам лишения свободы соответственно, сообщает правозащитный проект «Травмпункт». Их признали виновными в изнасиловании несовершеннолетней с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в превышении должностных полномочий. Помимо лишения свободы, суд лишил обоих специальных званий и запретил занимать должности в правоохранительных органах в течение четырех лет. Вину осужденные так и не признали.

23 ноября 2024 года Кириченко и Денисов задержали в Тимирязевском парке 17-летнюю Алину (имя изменено) и ее знакомого под предлогом подозрения в незаконном обороте наркотиков. Юношу вскоре отпустили, а девушку оставили в служебном «Ларгусе». Полицейские отобрали у нее телефон, изучали переписку и фотографии, отказались показывать удостоверения. Один из сотрудников представился чужим именем.

Оказывая психологическое давление, полицейские угрожали Алине уголовным делом по статье о наркотиках и потребовали 100 тысяч рублей, чтобы «закрыть вопрос». Получив отказ, они подвезли девушку к отделу полиции в Коптево — якобы для запугивания, — однако внутрь заходить не стали. После этого один из полицейских предложил девушке «решить вопрос» иначе.

Затем сотрудники заехали в аптеку за презервативами и вернулись к Тимирязевскому парку, где Кириченко изнасиловал Алину прямо в патрульном автомобиле. Денисов в это время находился снаружи и, по версии следствия, контролировал обстановку, не пресекая действия напарника. По словам самой Алины, в какой-то момент мимо проехала другая патрульная машина — вышедший из нее полицейский вступил в перепалку с Кириченко. После этого девушку высадили в переулке. Тесты не обнаружили в ее организме следов наркотиков.

После того как Алина по настоянию друга подала заявление, МВД провело служебную проверку, которая подтвердила ее слова. Начальник ГУ МВД по Москве уволил начальника ОМВД по району Коптево полковника Александра Коско, его заместителя, командира роты и обоих патрульных. Было возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании несовершеннолетней и превышении должностных полномочий. Интересы потерпевшей на протяжении всего разбирательства представлял адвокатский проект «Травмпункт».