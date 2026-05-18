Присяжные единогласно отклонили иск Илона Маска к OpenAI. Бизнесмен требовал $150 млрд компенсации

The Insider
Жюри присяжных в окружном суде Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству компании OpenAI, в том числе гендиректору Сэму Альтману. Решение приняли единогласно, вердикт объяснили истечением срока давности для таких дел. Присяжные изучали материалы и заслушивали показания свидетелей в течение трех недель.

Маск обвиняет Альтмана в превращении некоммерческого исследовательского OpenAI в «машину по извлечению прибыли». В иске отмечается, что Маск вложил в проект $38 млн, однако нынешний ее гендиректор, а также президент Грег Брокман нарушили изначальные договоренности. Миллиардер требует $150 млрд компенсации и отстранения действующих руководителей от управления компанией. Он обещает передать деньги некоммерческому подразделению OpenAI.

В свою очередь, адвокат компании Уильям Савитт называет иск следствием «горькой обиды» проигравшего. По его словам, Маск сам предлагал в 2017 году объединить OpenAI с Tesla под своим личным контролем, а после того, как остальные основатели отказали ему в этом, он хлопнул дверью. Савитт также напомнил, что Маск обещал вложить в компанию до $1 млрд, однако реально перечислил лишь около $38 млн за пять лет.

Вне зала суда Маск активно распространял в соцсетях нелестный материал об Альтмане, называя его «мошенником». Судья Ивон Гонсалес Роджерс потребовала от обеих сторон сохранять сдержанность в интернете на период процесса, на что стороны согласились.

Вердикт присяжных носит рекомендательный характер: окончательное решение вынесет судья.

