Илон Маск на слушаниях в суде рассказал, что вложился в OpenAI для предотвращения конца света по сценарию «Терминатора»

В федеральном суде Окленда 29 апреля начались слушания по иску Илона Маска против OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана, сообщают The New York Times и Wired.

Выступая первым свидетелем, Маск заявил, что основал компанию из-за страха перед катастрофическими сценариями развития ИИ — по его словам, он думал об этом «с юности». Поводом для создания OpenAI стала беседа с сооснователем Google Ларри Пейджем, который назвал Маска «видовым шовинистом» за то, что тот ставит интересы людей выше потенциальных «цифровых форм жизни». «Что было бы противоположностью Google? Некоммерческий опенсорсный проект», — пояснил Маск суду свою тогдашнюю логику. Развитие событий по сценарию «Терминатора», по его словам, вполне реально — хотя сам Маск хотел бы оказаться во вселенной «Звездного пути» (Star Trek).

Илон Маск обвинил Сэма Альтмана в том, что тот превратил некоммерческую организацию в «машину по извлечению прибыли». По словам адвоката Маска Стивена Моло, когда Microsoft в 2023 году вложила в OpenAI $10 млрд, а компания начала переводить интеллектуальную собственность и сотрудников в коммерческое подразделение, Маск расценил это как предательство исходной миссии.

Адвокат OpenAI Уильям Савитт в ответном слове назвал иск следствием «горькой обиды» проигравшего. По его словам, Маск сам предлагал в 2017 году объединить OpenAI с Tesla под своим личным контролем — и именно после того, как остальные основатели отказали ему в этом, он хлопнул дверью. Савитт также напомнил, что Маск обещал вложить в компанию до $1 млрд, однако реально перечислил лишь около $38 млн за пять лет.

Вне зала суда Маск активно распространял в соцсетях нелестный материал о гендиректоре OpenAI, называя его «мошенником Альтманом». Судья Ивон Гонсалес Роджерс потребовала от обеих сторон сохранять сдержанность в интернете на период процесса — Маск и Альтман согласились. Альтман покинул зал суда незадолго до того, как Маск занял место на свидетельском кресле — его присутствие по видеосвязи потребовалось на маркетинговом мероприятии Amazon Web Services в Сан-Франциско.

Маск потребовал $150 млрд компенсации и структурных изменений в управлении OpenAI, что может осложнить планы компании выйти на биржу в этом году. Присяжные вынесут лишь «рекомендательный» вердикт, а окончательное решение примет судья Гонсалес Роджерс.

Ранее сообщалось, что в числе ожидаемых свидетелей в суде выступят президент Microsoft Сатья Надела, бывший научный директор OpenAI Илья Суцкевер, а также Шивон Зилис — директор по операциям в xAI Маска.