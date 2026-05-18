Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

145

 

 

 

 

 

Новости

Бизнесмена, который дал показания против экс-главы депкульта Москвы Кибовского, приговорили к 3,5 года колонии

The Insider
Фото: «Коммерсантъ»

Фото: «Коммерсантъ»

Тверской районный суд Москвы приговорил предпринимателя Андрея Галяева — одного из фигурантов дела бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского — к 3,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Галяев заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания против Кибовского и других фигурантов дела.

Суд признал Галяева виновным в покушении на дачу взятки в размере 19,7 млн рублей. Ему также назначили штраф на ту же сумму — 19 млн 746 тысяч рублей — и на 5 лет после освобождения запретили занимать управленческие должности в коммерческих организациях. Прокуратура просила для него пять лет колонии и штраф в двукратном размере взятки.

Первоначально Галяева обвиняли в семи эпизодах дачи взяток на 114,5 млн рублей и одном покушении на мошенничество. По данным следствия, подконтрольные ему фирмы в 2016–2023 годах выигрывали тендеры департамента культуры Москвы и подведомственных учреждений на поставки мебели, предметов интерьера и оборудования, а сумма откатов Кибовскому составляла в среднем около 10% от стоимости госконтрактов.

В итоге дело Галяева рассматривали только по эпизоду о покушении на дачу взятки за контракт с ООО «Градиент» на поставку мебели для ГБУК «Объединение культурных центров». По семи оконченным эпизодам дачи взяток дело против него прекратили после явки с повинной. Адвокат Галяева заявил «Коммерсанту», что намерен обжаловать приговор.

За несколько дней до этого тот же суд приговорил другого фигуранта дела, Константина Яковлева, к 7,5 года колонии особого режима, штрафу в 35 млн рублей и конфискации имущества на 114,5 млн рублей. По версии следствия, именно Яковлев передавал Кибовскому деньги от Галяева.

Александр Кибовский, а также бывший сотрудник департамента культуры Сергей Балясников вину отрицают. Вместе с ними по делу проходит директор ООО «Евроком» Андрей Нероденков. Процесс по делу Кибовского начался в феврале и продолжается.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте