Бизнесмена, который дал показания против экс-главы депкульта Москвы Кибовского, приговорили к 3,5 года колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил предпринимателя Андрея Галяева — одного из фигурантов дела бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского — к 3,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Галяев заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания против Кибовского и других фигурантов дела.

Суд признал Галяева виновным в покушении на дачу взятки в размере 19,7 млн рублей. Ему также назначили штраф на ту же сумму — 19 млн 746 тысяч рублей — и на 5 лет после освобождения запретили занимать управленческие должности в коммерческих организациях. Прокуратура просила для него пять лет колонии и штраф в двукратном размере взятки.

Первоначально Галяева обвиняли в семи эпизодах дачи взяток на 114,5 млн рублей и одном покушении на мошенничество. По данным следствия, подконтрольные ему фирмы в 2016–2023 годах выигрывали тендеры департамента культуры Москвы и подведомственных учреждений на поставки мебели, предметов интерьера и оборудования, а сумма откатов Кибовскому составляла в среднем около 10% от стоимости госконтрактов.

В итоге дело Галяева рассматривали только по эпизоду о покушении на дачу взятки за контракт с ООО «Градиент» на поставку мебели для ГБУК «Объединение культурных центров». По семи оконченным эпизодам дачи взяток дело против него прекратили после явки с повинной. Адвокат Галяева заявил «Коммерсанту», что намерен обжаловать приговор.

За несколько дней до этого тот же суд приговорил другого фигуранта дела, Константина Яковлева, к 7,5 года колонии особого режима, штрафу в 35 млн рублей и конфискации имущества на 114,5 млн рублей. По версии следствия, именно Яковлев передавал Кибовскому деньги от Галяева.

Александр Кибовский, а также бывший сотрудник департамента культуры Сергей Балясников вину отрицают. Вместе с ними по делу проходит директор ООО «Евроком» Андрей Нероденков. Процесс по делу Кибовского начался в феврале и продолжается.