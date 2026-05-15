Бизнесмена, давшего показания против экс-главы депкульта Москвы Кибовского, отправили в колонию особого режима на 7,5 лет

Тверской районный суд Москвы приговорил бизнесмена Константина Яковлева — ключевого свидетеля обвинения по делу бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского — к 7,5 года колонии особого режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Яковлев заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания против Кибовского. Суд также назначил ему штраф в 35 млн рублей и конфисковал имущество на 114,5 млн рублей.

По версии следствия, бывший замдиректора ООО «Евроком» Константин Яковлев входил в организованную группу, которую возглавлял Кибовский. Следствие утверждает, что в 2017–2023 годах Яковлев получал от предпринимателя Андрея Галяева деньги для передачи чиновнику. Общая сумма семи взяток, по версии СК, составила 114,5 млн рублей. Еще один эпизод касается предполагаемого отката на 19,7 млн рублей за контракт на поставку мебели и оборудования для учреждений культуры Москвы.

Прокуратура просила для Яковлева 8,5 лет колонии особого режима. Защита настаивала на более мягком наказании, указывая на сотрудничество фигуранта со следствием. После оглашения приговора находившегося под домашним арестом Яковлева взяли под стражу в зале суда.

Александр Кибовский, а также другие фигуранты дела — бизнесмен Андрей Нероденков и бывший сотрудник департамента культуры Сергей Балясников — вину отрицают. По данным следствия, Кибовский получал в среднем около 10% от стоимости контрактов, которые структуры Андрея Галяева выигрывали у конкурентов в тендерах департамента культуры и подведомственных учреждений.

Кибовского задержали летом 2024 года. Тогда СК заявил, что ему вменяют восемь эпизодов получения взяток и покушение на мошенничество. Впоследствии сумма предполагаемых взяток по делу превысила 200 млн рублей.

В ноябре 2025 года Генпрокуратура потребовала изъять у Кибовского, его родственников и доверенных лиц имущество более чем на 1 млрд рублей. Ведомство утверждало, что бывший глава департамента культуры оформлял недвижимость и автомобили на родственников и доверенных лиц, чтобы скрыть происхождение активов. Среди имущества, которое прокуратура просила обратить в доход государства, были квартиры, загородные дома, автомобили Maybach и прочее.