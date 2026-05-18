Власти Дании продолжают строительство производства топлива для украинских ракет — The Insider. Ранее о заморозке заявил глава FirePoint

Фото: Reuters

Правительство Дании не прекращало сотрудничество с украинским производителем ракет и дронов Fire Point, вопреки заявлению руководства компании. На прошлой неделе ее сооснователь Денис Штилерман заявил, что датские власти заморозили контракт на строительство завода после публикации материалов о влиянии на компанию бизнесмена Тимура Миндича, которого обвиняют в махинациях в сфере энергетики. В Министерстве бизнеса и промышленности Дании это отвергли. 

В ответе на запрос The Insider в ведомстве заявили, что датские власти не приостанавливали контракты с компанией «ни сейчас, ни в прошлом»: 

«Сотрудничество с компанией по налаживанию производства в Дании на базе датского дочернего предприятия Fire Point продолжается. Датские власти находятся в постоянном контакте с украинскими властями и внимательно следят за ситуацией», — заявили там. 

В Дании украинская компания строит завод по производству ракетного топлива для украинского производителя ракет и дронов, о чем стало известно в марте этого года. Там будут делать не только топливо, но и корпуса и элементы двигателей. Ввод в эксплуатацию первого этапа производства намечен на 2026 год, а основного — на следующий. 

Собеседник редакции в Минобороны Дании также усомнился в том, что подобный проект может быть заморожен. Он отметил, что «правительство вложило в него много: как финансирования, так и других видов поддержки». 

Глава Fire Point в интервью Financial Times ранее заявил, что контракт по строительству предприятия приостановили по инициативе Копенгагена. Поводом для этого стала якобы публикация в СМИ расшифровок разговоров с участием бизнесмена Тимура Миндича — он в Украине попал под следствие по делу о махинациях с закупками госкомпании «Энергоатом», монопольного оператора всех украинских АЭС. 

СМИ и ранее неоднократно писали, что Миндич мог быть одним из бенефициаров Fire Point, что он сам отрицал. Среди опубликованных в конце апреля диалогов был разговор Миндича и экс-главы Минобороны Рустема Умерова 8 июля 2025 года. Миндич обсуждал с Умеровым продажу доли компании неким инвесторам. 

Совладелец Fire Point Денис Штилерман на одном из заседании следственной комиссии в мае этого года утверждал, что Миндич хотел приобрести 50% акций компании. По его словам, переговоры эти продолжались более года, до августа 2025-го, но были безуспешными.

Материал подготовлен при участии Морганы Фэр Мальки

