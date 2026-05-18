Неправильные тесты, похоронные ритуалы и нарушения при хранении образцов задержали выявление Эболы в Конго на четыре недели — Reuters

Запоздалое выявление вспышки Эболы в Конго объясняется рядом ошибок: местные лаборатории использовали тесты не на тот штамм вируса, образцы неправильно хранили и транспортировали, а традиционные похоронные обряды дали болезни распространиться прежде, чем власти забили тревогу. Об этом Reuters рассказали двое конголезских чиновников, знакомых с ходом ликвидации вспышки.

Первым известным пациентом оказался медицинский работник, скончавшийся 24 апреля в медучреждении в Буниа — столице провинции Итури. Министр здравоохранения ДРК Самюэл Роже Камба сообщил, что родственники и знакомые умершего собрались на похоронах, полагая, что смерть вызвана «мистической» болезнью, и прикасались к телу. Именно это, по его словам, спровоцировало резкий рост заражений. Бывший мэр города Монгбвалу Жан-Пьер Бадомбо рассказал агентству, что только в этом городе погибли от 60 до 80 человек — по шесть-семь-восемь в сутки, — прежде чем местные власти забили тревогу.

Параллельно диагностика давала ложноотрицательные результаты. Тест-картриджи в местной лаборатории были рассчитаны на заирский штамм, тогда как нынешняя вспышка вызвана штаммом Бундибугио, последний раз фиксировавшимся в Конго в 2012 году. Директор Национального института биомедицинских исследований ДРК Жан-Жак Муйембе пояснил, что лаборатория просто отложила отрицательные пробы в сторону вместо того, чтобы направить их на дополнительное исследование в Киншасу, поскольку оборудования для идентификации других штаммов в Буниа попросту нет.

Когда образцы всё же отправили в столицу, их доставили с нарушениями: они поступили при температуре 17°C вместо требуемых 4°C и в объемах, недостаточных для полноценного тестирования. Во внутренней документации ВОЗ этот промежуток между появлением первых симптомов и лабораторным подтверждением назван «критическим четырехнедельным разрывом в выявлении». Профессор Университета Брауна Крейг Спенсер охарактеризовал ситуацию как «полный беспорядок» и признал, что реального понимания масштабов вспышки нет до сих пор.

Ситуацию усугубляет сокращение иностранного финансирования. По словам старшего координатора по здравоохранению Международного комитета спасения Льевена Бангали, в провинции Итури практически не осталось защитных костюмов для медицинского персонала.

ВОЗ объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения; на тот момент организация насчитывала 246 предполагаемых случаев заражения и 80 погибших, хотя власти страны называют более высокие цифры.