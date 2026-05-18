Аукцион по продаже площадей РЖД в Москва-Сити для погашения ее долгов провалился, поскольку на него не было подано ни одной заявки

Аукцион по продаже офисных площадей РЖД в небоскребе Moscow Towers в Москва-Сити признан несостоявшимся, на торги не поступило ни одной заявки. Об этом свидетельствует протокол от 12 мая, опубликованный на портале «РТС-Тендер», сообщает Forbes.

Прием заявок на участие в аукционе шел с 6 апреля по 8 мая, сами торги были назначены на 21 мая. Стартовая стоимость лота составляла 280,8 млрд рублей. В него входили 210 апартаментов, 111 офисных и нежилых помещений, 115 кладовых и 1 219 машино-мест совокупной площадью около 242,5 тысячи м².

Небоскреб был выставлен на продажу в апреле этого года. Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на материалы компании, суммарный объем выставленной РЖД на реализацию и аренду недвижимости превышал 300 млрд рублей, причем основную часть этой суммы должна была обеспечить именно продажа Moscow Towers. Вырученные средства предполагалось пустить на финансирование инвестиционной программы холдинга.

РЖД приобрели около 350 тысяч м² в комплексе в конце 2024 года за 193,1 млрд рублей, намереваясь разместить там свою штаб-квартиру. В конце 2025 года Reuters со ссылкой на источники сообщало, что российское правительство обязало компанию реализовать небоскреб за $2,4 млрд, чтобы частично погасить накопленный долг на уровне $50 млрд. В феврале 2026 года «Ведомости» со ссылкой на источники указывали, что холдинг рассчитывает выручить за актив минимум 220 млрд рублей.