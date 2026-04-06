Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

441

 

 

 

 

 

Новости

РЖД выставила на торги небоскреб в Москва-Сити по требованию правительства

The Insider
Иллюстрация к материалу

Госкорпорация РЖД выставила на торги часть небоскреба Moscow Towers, находящегося в деловом центре Москва-Сити. Его стартовая цена составляет 280,8 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте компании. 

Аукцион пройдет 21 мая в электронной форме, заявки принимаются до 8 мая. Общая площадь продаваемых помещений превышает 242,5 тысячи м2, из них свыше 206 тысяч м2 приходится на 111 офисов, 15,8 тысячи м2 занимают 210 апартаментов, а остальное — кладовые и парковка на 1219 машино-мест. 

Небоскреб Moscow Towers представляет собой две 63-этажные башни, возведенные на общем стилобате, общей площадью больше 400 тысяч м2. В 2024 году, сразу после постройки здания, РЖД приобрела 350 тысяч м2 из них для размещения своей штаб-квартиры за 193 млрд рублей. Еще примерно половину этой суммы требовалось вложить в отделку помещений. В итоге переезд так и не состоялся: в следующем году правительство потребовало от компании продать этот актив, чтобы погасить часть долга, поскольку из-за кризиса, вызванного войной и санкциями, доходы компании сильно упали, а стоимость обслуживания долга выросла из-за увеличения процентных ставок. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте