РЖД выставила на торги небоскреб в Москва-Сити по требованию правительства

Госкорпорация РЖД выставила на торги часть небоскреба Moscow Towers, находящегося в деловом центре Москва-Сити. Его стартовая цена составляет 280,8 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

Аукцион пройдет 21 мая в электронной форме, заявки принимаются до 8 мая. Общая площадь продаваемых помещений превышает 242,5 тысячи м2, из них свыше 206 тысяч м2 приходится на 111 офисов, 15,8 тысячи м2 занимают 210 апартаментов, а остальное — кладовые и парковка на 1219 машино-мест.

Небоскреб Moscow Towers представляет собой две 63-этажные башни, возведенные на общем стилобате, общей площадью больше 400 тысяч м2. В 2024 году, сразу после постройки здания, РЖД приобрела 350 тысяч м2 из них для размещения своей штаб-квартиры за 193 млрд рублей. Еще примерно половину этой суммы требовалось вложить в отделку помещений. В итоге переезд так и не состоялся: в следующем году правительство потребовало от компании продать этот актив, чтобы погасить часть долга, поскольку из-за кризиса, вызванного войной и санкциями, доходы компании сильно упали, а стоимость обслуживания долга выросла из-за увеличения процентных ставок.