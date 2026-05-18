Иран запустил «платформу страхования грузов» для судов в Ормузском проливе

Иранское министерство экономики запустило «платформу морского страхования» Hormuz Safe на соответствующем сайте. Платформа предлагает страховые полисы для грузовых судов, проходящих через Ормузский пролив, Персидский залив и прилегающие водные пути. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Согласно документу, поступившему в распоряжение агентства, иранское Минэкономики приступило к разработке схемы управления проливом через страховые инструменты в начале мая. Через платформу планируется выдавать различные виды морских страховых полисов и сертификаты финансовой ответственности. По оценкам ведомства, схема способна принести стране доход свыше $10 млрд.

Условия платформы предусматривают выдачу страховых полисов с криптографической верификацией. Покрытие начинается с момента подтверждения сделки, а владелец груза получает подписанную квитанцию. Расчеты ведутся в биткоине.

Запуск сервиса состоялся на фоне продолжающейся двойной блокады Ормузского пролива — со стороны Ирана и США. По данным Fars, проект направлен на то, чтобы де-факто встроить иранский контроль над проливом в международную коммерческую практику, превратив его из источника конфликтов в источник дохода.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран введет «новые правовые механизмы и систему управления» проливом, которые принесут экономические выгоды соседним государствам. Иран уже предлагал открыть пролив в обмен на транзитные сборы с танкеров, однако администрация Трампа отвергла это предложение.