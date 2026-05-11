Иран объявил о развертывании мини-подлодок в Ормузском проливе

Иран заявил, что разместил в Ормузском проливе малые подводные лодки класса Ghadir, которые должны стать «невидимыми стражами» стратегического маршрута на фоне конфликта с США и Израилем. О развертывании подлодок сообщило связанное с КСИР агентство Tasnim, его цитирует Bloomberg, сам Tasnim на момент написания заметки не работает. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), у Ирана есть не менее 16 таких субмарин. Каждая рассчитана на экипаж менее чем из десяти человек и может нести торпеды или противокорабельные ракеты.

Ормузский пролив остается фактически закрытым с конца февраля после начала ударов США и Израиля по Ирану. Через этот маршрут раньше проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассматривает возможность возобновить военное сопровождение судов американским флотом.

Эксперты отмечают, что Иран до сих пор контролировал ситуацию в проливе в основном с помощью ракет, беспилотников и угроз их применения. Мини-подлодки, как считают аналитики, должны усилить этот эффект. При этом Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что иранские субмарины уступают современным подлодкам: они шумные, экипажи имеют ограниченный опыт, а сами суда сталкиваются с проблемами обслуживания. Ни одна из иранских подлодок пока не участвовала в боевых действиях. Единственная действующая полноразмерная субмарина Ирана советского проекта «Кило», по данным США и Израиля, была уничтожена у причала.

Несмотря на заявления Вашингтона и Тель-Авива о разгроме почти всего иранского флота, коммерческое судоходство через Ормузский пролив остается сильно ограниченным.