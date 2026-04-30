Иран сохранит контроль над Ормузским проливом и введет «новые правовые механизмы и систему управления» им — Хаменеи

The Insider
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал развернутое заявление, в котором потребовал вывода войск США из региона и пообещал, что Иран сохранит контроль над Ормузским проливом, сообщает The New York Times. Заявление было приурочено к Национальному дню Персидского залива — иранскому государственному празднику в честь победы над Португалией в сражении за пролив в 1622 году.

«По воле и силе Бога, светлое будущее региона Персидского залива будет без Америки», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Хаменеи. По его словам, «чужаки, приходящие за тысячи километров, движимые жадностью», не имеют права присутствовать в этих водах. Иран намерен ввести «новые правовые механизмы и систему управления» проливом, которые, по словам лидера страны, принесут экономические выгоды соседним государствам.

В заявлении также закреплены претензии Тегерана на ядерные и ракетные возможности — они названы «национальным достоянием», которое иранцы обязаны защищать наравне с сухопутными, морскими и воздушными границами страны. Издание отмечает, что именно эти два вопроса — статус пролива и ядерная программа — остаются главными препятствиями на переговорах об окончательном урегулировании конфликта, начавшегося с американо-израильской операции против Ирана в конце февраля.

Сам Хаменеи с момента назначения на пост верховного лидера почти два месяца назад ни разу не появлялся на публике. По данным The New York Times, он был тяжело ранен во время тех же авиаударов, которые унесли жизни его отца и предшественника Али Хаменеи и других членов семьи. Ключевые решения в сфере безопасности, войны и дипломатии, по имеющимся в NYT сведениям, принимает коллективный орган командующих Корпуса стражей исламской революции.

Ранее Иран выдвигал предложение открыть пролив в обмен на введение транзитных сборов с проходящих танкеров, однако администрация Трампа его отвергла. Арабские страны Персидского залива, включая Оман, также выступили против. Обе стороны сохраняют взаимные блокады в районе пролива, через который в мирное время проходит около пятой части мировых поставок нефти. Цены на энергоносители в мире продолжают расти.

США ввели собственную военно-морскую блокаду пролива после провала переговоров в Исламабаде, а Трамп заявлял о возможности совместного с Ираном взимания платы за проход судов.

