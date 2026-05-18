Украина вошла в топ-10 стран и территорий с самым низким уровнем рождаемости — Visual Capitalist

Рейтинг государств и территорий с самым низким уровнем рождаемости возглавил Макао (специальный административный район в составе КНР) с коэффициентом рождаемости 0,69 рождения на женщину. В первую семерку вошли Гонконг, Южная Корея, Сен-Бартелеми (французская заморская территория в Карибском море), Тайвань, Пуэрто-Рико и Сингапур, где коэффициент рождаемости — менее одного ребенка на женщину. Далее следуют Украина и Китай, где на одну женщину приходится примерно один ребенок.

Список составлен Visual Capitalist на основе прогноза ООН по численности населения мира на 2024 год и дополнительных данных за 2025 год. В нем представлены 236 стран и территорий. Наиболее высокий уровень рождаемости зафиксирован в Чаде, Сомали, ДР Конго, ЦАР и Нигере. В этих странах коэффициент рождаемости почти достигает 6. В России коэффициент составляет 1,46, в соответствии с данными Visual Capitalist.

Отмечается, что в большинстве стран мира рождаемость находится ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения без иммиграции. Этот уровень — 2,1 рождений на женщину.

Уровень рождаемости в мире значительно упал за последние 60 лет: если в 1960-х годах рождалось примерно пятеро детей на каждую женщину, то в 2024 году коэффициент рождаемости составлял 2,2. То есть рождаемость в мире сократилась более чем вдвое.

В Китае рост населения был остановлен благодаря действовавшей с 1980 по 2015 год политике «одна семья — один ребенок». Несмотря на то что сейчас власти КНР принимают меры по стимуляции рождаемости, коэффициент рождаемости остается низким — 1,02.

По данным Министерства юстиции Украины, в 2022 году, когда началось полномасштабное российское вторжение, рождаемость упала на 25%, тогда как до войны ее снижение шло более медленными темпами — примерно на 8% в год. В 2025 году в Украине родилось в 1,6 раза меньше детей по сравнению с 2021 годом.