Новости

«Роскосмос» начал размещать рекламу на ракетах. Госкорпорация зарабатывает на этом сотни миллионов рублей — «Ведомости»

Фото: «Роскосмос»

«Роскосмос» с начала года разместил шесть рекламных изображений на ракетах, запускаемых в космос. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя госкорпорации, среди них — реклама банка ПСБ, сети ресторанов «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» (РМГ) и Олимпийского комитета России. В оставшихся двух случаях была размещена социальная реклама — символика к 65-летию полета Юрия Гагарина.

Всего с начала года было проведено четыре пуска с космодрома «Байконур», уточнили в пресс-службе «Роскосмоса». Так, РМГ в апреле разместила на ракете-носителе «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС‑34» новый логотип телеканала «РУ.ТВ».

Поправки в российское законодательство, позволяющие «Роскосмосу» размещать рекламу на ракетах и других космических объектах, вступили в силу 1 января. Правительство утвердило формулу, по которой должна рассчитываться стоимость такой рекламы: базовая расчетная единица устанавливается «Роскосмосом», а далее сумма рассчитывается исходя из площади рекламы и поверхности космического объекта, а также времени размещения. При этом социальная реклама, изображения, направленные на просветительскую и научную деятельность, а также популяризацию космоса, должны размещаться бесплатно.

«Роскосмос» не раскрывает, сколько зарабатывает на рекламе. В пояснительной записке к проекту поправок указывалось, что потенциальный доход от рекламы на ракетах может составить до 200 млн в год. Источник «Ведомостей», близкий к госкорпорации, сообщил, что выручка «Роскосмоса» от рекламных контрактов составляет несколько сотен миллионов рублей.

