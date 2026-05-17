Медведь напал на россиянина в Японии. Ранее власти предупреждали жителей о нашествии опасных животных

Медведь напал на гражданина России недалеко от поселка Окутама в префектуре Токио, сообщили в полиции. В момент встречи с животным иностранец спускался с горы по лесной дороге в одиночку. Он получил серьезные травмы руки и лица и был доставлен в больницу на вертолете. Имя россиянина и другие подробности о нем не раскрываются. Известно лишь, что ему около 30 лет.

Полиция совместно с охотничьей ассоциацией установила ловушку неподалеку от места происшествия. Однако специалисты полагают, что после нападения медведь ушел в горы. У пострадавшего не было колокольчика для отпугивания животных, несмотря на предупреждения властей об угрозе встречи с хищниками.

Ранее власти нескольких префектур Японии выпустили экстренные предупреждения о нашествии медведей одновременно со стартом Золотой недели, крупнейшего праздничного периода в году, который в этом году начался 29 апреля и завершился 6 мая. Только рядом с место сегодняшнего происшествия с апреля поступило почти 40 сообщений о появлении медведей или обнаружении их следов.

20 апреля в префектуре Иватэ нашли тело женщины — предположительно, жертвы медведя. 27 апреля в Хоккайдо медведь атаковал охотника после выстрела, пострадавший получил ранения головы и лица и был госпитализирован. 29 апреля в жилом квартале префектуры Тояма медведь напал на женщину и тяжело ее ранил, отмечается, что это первая жертва нападения медведя в префектуре за 26 лет.

В тот же день в районе Идзуми города Сэндай медведь выскочил под колеса легкового автомобиля, а у станции Хаманака на Хоккайдо машинист поезда заметил медведя прямо у края путей. 30 апреля поступило сообщение еще об одном нападении в Тояме — пострадавший получил ранения лица во время прогулки.

Для отслеживания инцидентов в реальном времени в Японии работает специализированная карта Kumamap (кума по-японски — медведь).