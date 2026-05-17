Суд арестовал замглавы предприятия по продаже имущества ФСБ в Крыму по делу о хищениях

ФСБ расследует уголовное дело о крупных хищениях в подведомственном спецслужбе ФГУП «Комплекс», которое занимается продажей «высвобождаемого» имущества органов госбезопасности, сообщил «Коммерсантъ». The Insider изучил постановление Мосгорсуда по делу: из него следует, что расследование ведет Следственное управление ФСБ, а один из арестованных фигурантов — замглавы предприятия Николай Филиппов, одновременно возглавляющий крымскую управляющую компанию «Ришелье Шато».

Согласно постановлению, дело о растрате имущества ФГУП «Комплекс» в особо крупном размере возбудили 26 июня 2024 года. Позднее из него выделили отдельное производство по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Срок предварительного следствия по основному делу первый заместитель начальника Следственного управления ФСБ продлил до 26 июля 2026 года.

Филиппова задержали 30 марта 2026 года. В тот же день ему предъявили обвинение в пособничестве растрате в особо крупном размере, после чего Лефортовский районный суд Москвы отправил его в СИЗО. В апелляции защита указывала, что Филиппов признал вину, имеет несовершеннолетних детей и положительные характеристики, однако Мосгорсуд оставил арест в силе.

В постановлении суда говорится, что Филиппов работает заместителем руководителя ФГУП «Комплекс» и одновременно директором ООО «ЖК „Ришелье Шато"». Эта управляющая компания обслуживает одноименный элитный жилой комплекс в Гурзуфе в аннексированном Крыму. Агентства недвижимости описывают «Ришелье Шато» как комплекс из шести зданий высотой от 7 до 15 этажей рядом с побережьем Черного моря, с собственной охраной, паркингами, офисами, конференц-залом, супермаркетом, аптекой, прачечной, химчисткой и частным пляжем в 800 метрах.

ФГУП «Комплекс» занимается реализацией имущества, принадлежащего ФСБ. По данным «Коммерсанта», на электронных аукционах предприятие выставляет нежилые помещения, автомобили, снегоходы, медицинское оборудование, тренировочные парашюты, светомаяки, полушубки и другое имущество. В документации к части лотов указано, что балансодержателем имущества является ФСБ России, а торги проводятся на основании распоряжений правительства и приказов спецслужбы.

По данным «Коммерсанта», первым фигурантом дела стал водитель ФГУП Андрей Рыжанков. Изначально его отправили под домашний арест, однако позже перевели в СИЗО из-за нарушения запретов — следствие утверждает, что он пользовался интернетом. Издание также пишет, что по делу проходят и другие сотрудники предприятия.

Какое именно имущество было похищено и на какую сумму, официально не раскрывается.