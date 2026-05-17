Природоохранный проект «Земля касается каждого» прекращает работу из-за внесения его учредителя в реестр «иноагентов»

Экологический проект «Земля касается каждого» прекращает работу из-за внесения его учредителя, ассоциации «Охрана природы», в реестр «иноагентов» в минувшую пятницу. По словам зоозащитников, требования к работе фигурантов этого списка стали «настолько жесткими», что присвоение статуса «фактически» останавливает работу проекта.

В Минюсте РФ свое решение объяснили тем, что ассоциация якобы пыталась повлиять на решения властей, мешала реализовывать промышленные и инфраструктурные проекты и распространяла фейки о действиях российских чиновников. В обосновании также упоминается получение поддержки со стороны некоего «иностранного источника».

Сами активисты обвинения отвергают:

«Возможно, причиной стала принципиальная позиция „Земли“, которая выступала против очередных поправок в федеральный закон „Об особо охраняемых природных территориях“. Как выступали против 120 ученых, Совет по правам человека, представители МИДа, Госдумы, Общественной палаты, Экспертного управления президента РФ… Возможно, кто-то видел в нашей природоохранной работе по защите ООПТ (Особо охраняемых природных территорий) угрозу для личных интересов, которые заключались в попытке нажиться на разбазаривании заповедников».

Проект требовал от властей отказаться от поправок к закону, которые разрешают капитальное строительство в заповедниках и национальных парках, а также позволяют сужать их границы. Они также выезжали на место разлива нефти в Черном море в конце 2024 года.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма и затонули в Керченском проливе. Авария привела к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами, к гибели дельфинов и птиц. Мазут попал на побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, а также пляжи Севастополя, Феодосии и Керчи в аннексированном Крыму. В общей сложности было собрано 150 тысяч тонн загрязненного мазутом песка.

