Два петербуржца получили 15 и 16 лет по делу о попытке отравить бойцов «Эспаньолы» по заданию РДК

Никита Красильников и Ринат Ильин. Фото: Пресс-служба ФСБ

1-й Западный окружной военный суд вынес приговор двум петербуржцам по делу о попытке отправить добровольческой бригаде «Эспаньола» отравленную еду под видом гуманитарной помощи. Как передает «Медиазона», 20-летнего Рината Ильина приговорили к 15 годам, а 22-летнего Никиту Красильникова — к 16 годам колонии строгого режима.

Их признали виновными в участии в террористической организации, покушении на теракт и государственной измене. По версии обвинения, они пытались отравить военнослужащих  «Эспаньолы» по заданию «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Ильин и Красильников утверждали, что стали жертвами обмана со стороны знакомого — Артёма Щербакова, вступившего в РДК. Он был приговорен к 15 годам в марте.

По версии обвинения, в январе 2024 года Щербаков рассказал своему соседу по квартире Ильину и его знакомому Никите Красильникову, что вступил в РДК, и предложил им подработку. Утверждается, что Щербаков собирался подмешать яд (нитрат кадмия) в продукты и отправить их под видом гумпомощи в «ДНР».

Адвокаты Ильина и Красильникова настаивали, что Щербаков — единственный реальный участник преступления, а дело против остальных построено на его показаниях. Проект «Антифа.ру» называл Щербакова членом банды скинхедов-неонацистов White Boys Nevograd.

«Эспаньола» была создана в 2022 году в составе батальона «Восток» в «ДНР». В октябре 2025 года бригада объявила о расформировании, а в декабре в Севастополе был убит ее командир Станислав Орлов. После его гибели представитель «Эспаньолы» сообщил, что бригада объединится с другой ультраправой организацией — «Русской общиной».

В настоящее время против группы бывших и действующих членов «Эспаньолы» расследуется дело о торговле оружием. Подозреваемые арестованы в Севастополе.

