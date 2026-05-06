В Севастополе арестовали бывших и действующих членов добровольческой бригады «Эспаньола». Их обвинили в незаконном обороте оружия — «Ъ»

В аннексированном Севастополе арестовали нескольких бывших и действующих военнослужащих морского отряда добровольческой бригады «Эспаньола», пишет «Коммерсантъ». Их обвиняют по статье о незаконном обороте оружия, боеприпасов (ч. 6 ст. 222 УК РФ) и взрывчатки (ч. 6 ст. 222.1 УК). Число арестованных по этому делу не называется.

Как выяснилось из решения Южного окружного военного суда, который несколько дней назад отказался сменить меру пресечения одному из фигурантов и выпустить его из СИЗО, следователям предстоит установить «всех соучастников преступлений», а также найти тайники с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

«Эспаньола» была создана в конце 2024 года в аннексированном Крыму преимущественно из футбольных ультрас (в том числе с неонацистскими взглядами). Как рассказывал основатель бригады Станислав Орлов («Испанец»), цель бригады — «защита побережья Крыма совместно с группировкой войск МО РФ и пограничной службой ФСБ России».

В октябре 2025 года «Эспаньола» объявила о расформировании, а в декабре в Севастополе был убит ее командир Орлов. После его гибели представитель «Эспаньолы» сообщил, что бригада объединится с другой ультраправой организацией — «Русской общиной».

Astra писала, что Орлов был застрелен при задержании. Источники издания из числа бывших бойцов «Эспаньолы» рассказывали, что поводом для задержания было подозрение в торговле оружием и участии в ОПГ.

По данным Astra, по аналогичным обвинениям был арестован экс-командир морского отряда «Эспаньолы» Руслан Казанцев (позывной «Алтай»). В СИЗО находятся также помощник «Испанца» Роман Дудников и Григорий Гусев (позывной «Колдун»).

Между тем, как пишет «Ъ», в военном суде в Санкт-Петербурге в настоящее время судят троих молодых людей, которые якобы пытались отправить гуманитарные грузы в адрес бойцов «Эспаньолы» по заданию украинских спецслужб.