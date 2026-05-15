Во Франции полиция предупредила водителей о пьяных оленях на дорогах

Полиция французского департамента Сона и Луара предупредила водителей о нетрезвых оленях и других диких животных, которые могут неожиданно выбегать на дорогу после употребления забродивших фруктов и растений. Об этом сообщает агентство United Press International.

В полиции объяснили, что из-за употребления ферментированных фруктов, почек или гниющих растений животные начинают вести себя совершенно непредсказуемо.

Водителей попросили быть внимательнее из-за возможных «внезапных перебежек, странной траектории движения, остановок прямо на дороге и беспорядочного бегства» животных.

«Если Бэмби перебрал лесного аперитива, возможно, это не лучший момент ехать так, будто дорога принадлежит только вам», — говорится в сообщении полиции.

National Geographic рассказывали, что некоторые млекопитающие и насекомые действительно специально употребляют ферментированную пищу и алкогольные напитки. При этом не все животные пьянеют. Например, летучие мыши, питающиеся забродившими фруктами, способны нормально летать после употребления этанола.