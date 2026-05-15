Экс-мэру Керчи Брусакову дали 5,5 года колонии. Он пытался избежать наказания, заключив контракт с Минобороны, но на службу не явился

Бывшего главу российской администрации Керчи в аннексированном Крыму Святослава Брусакова приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о превышении полномочий, сообщает пресс-служба Керченского городского суда. Его также лишили права занимать определенные должности сроком на три года. Вместе с Брусаковым осуждена экс-начальник департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Керчи Наталья Михалевская, ей дали 4 года условно.

В отношении Брусакова расследовалось четыре уголовных дела о превышении должностных полномочий, связанных с незаконными операциями с земельными участками. Как пишет ТАСС, один из вмененных чиновнику эпизодов касался незаконной продажи земельного участка местному депутату и главе строительной фирмы «Монолит» Александру Савченко в 2023 году. По данным следствия, покупатель заплатил за участок 340 тысяч рублей при реальной стоимости не менее 4,5 млн рублей. Утверждалось, что для сделки была подготовлена заведомо недостоверная документация.

В мае прошлого года источник ТАСС в правоохранительных органах региона рассказывал, что Брусаков пытался избежать уголовной ответственности, заключив контракт с Минобороны России. Тем не менее в воинской части чиновник не появился и был задержан на пляже, где шло строительство домов для сдачи в аренду. Этим бизнесом, как сообщалось, занималась дочь Брусакова.

Брусаков возглавлял администрацию Керчи до июля 2024 года.