Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.14

EUR

86.29

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

210

 

 

 

 

 

Новости

Экс-мэру Керчи Брусакову дали 5,5 года колонии. Он пытался избежать наказания, заключив контракт с Минобороны, но на службу не явился

The Insider
Святослав Брусаков. Фото: правительство Крыма

Святослав Брусаков. Фото: правительство Крыма

Бывшего главу российской администрации Керчи в аннексированном Крыму Святослава Брусакова приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о превышении полномочий, сообщает пресс-служба Керченского городского суда. Его также лишили права занимать определенные должности сроком на три года. Вместе с Брусаковым осуждена экс-начальник департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Керчи Наталья Михалевская, ей дали 4 года условно.

В отношении Брусакова расследовалось четыре уголовных дела о превышении должностных полномочий, связанных с незаконными операциями с земельными участками. Как пишет ТАСС, один из вмененных чиновнику эпизодов касался незаконной продажи земельного участка местному депутату и главе строительной фирмы «Монолит» Александру Савченко в 2023 году. По данным следствия, покупатель заплатил за участок 340 тысяч рублей при реальной стоимости не менее 4,5 млн рублей. Утверждалось, что для сделки была подготовлена заведомо недостоверная документация.

В мае прошлого года источник ТАСС в правоохранительных органах региона рассказывал, что Брусаков пытался избежать уголовной ответственности, заключив контракт с Минобороны России. Тем не менее в воинской части чиновник не появился и был задержан на пляже, где шло строительство домов для сдачи в аренду. Этим бизнесом, как сообщалось, занималась дочь Брусакова.

Брусаков возглавлял администрацию Керчи до июля 2024 года.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте