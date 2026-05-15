«Русскую общину» финансируют структуры, связанные с окружением Патрушева и прокремлевским политологом Михеевым — BBC Eye

Националистическое движение «Русская община», участники которого устраивают рейды против мигрантов, ЛГБТ-людей и посетителей ночных клубов, получает финансирование через благотворительные фонды, связанные с прокремлевским политологом Сергеем Михеевым и миллиардером Игорем Худокормовым, выяснили BBC Eye.

Как показывают финансовые документы, одним из спонсоров движения является фонд, связанный с владельцем агрохолдинга «Продимекс» Игорем Худокормовым. СМИ называют Худокормова человеком из орбиты вице-премьера Дмитрия Патрушева — сына бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, входящего в ближайшее окружение Владимира Путина.

Еще одним донором BBC Eye называют фонд, принадлежащий политологу и телеведущему Сергею Михееву. В расследовании отмечается, что Михеев сотрудничал с Кремлем и российскими спецслужбами в ходе политических кампаний за рубежом. Сам Михеев заявил Би-би-си, что его фонд никогда не переводил деньги «Русской общине», а документы назвал поддельными.

«Русская община» позиционирует себя как неформальное объединение «патриотически настроенных» россиян и утверждает, что существует исключительно на пожертвования участников. Однако, по подсчетам BBC Eye, с 2023 по 2025 год движение приняло участие более чем в 900 рейдах, около 300 из которых проходили совместно с силовиками.

Участники движения устраивают облавы на рынках, складах, в общежитиях, ночных клубах и клиниках, где делают аборты. В соцсетях организации регулярно публикуются видео с унижениями и допросами людей, которых участники «Русской общины» подозревают в нарушении «традиционных ценностей» или миграционного законодательства.

В фильме BBC Eye рассказывается история жительницы Архангельска Кати, на день рождения которой ворвались участники «Русской общины» вместе с полицией. Поводом для рейда стали подозрения в «ЛГБТ-пропаганде». Позднее девушку приговорили к 200 часам обязательных работ по статье об «оскорблении чувств верующих» из-за неонового светильника в форме креста, висевшего в клубе. В 2024 году Русская православная церковь официально рекомендовала епархиям сотрудничать с «Русской общиной».