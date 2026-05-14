Суд прекратил дело по антикоррупционному иску генпрокуратуры против сенатора Салпагарова — он заключил мировое соглашение

Никулинский суд Москвы прекратил производство по антикоррупционному иску Генпрокуратуры против сенатора от Карачаево-Черкесии Ахмата Салпагарова после заключения мирового соглашения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участника процесса.

При этом прокуратура сохранила требования к другим ответчикам по делу. Речь идет об обращении в доход государства земель Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заседание проходит в закрытом режиме по ходатайству адвокатов ответчиков.

Генпрокуратура требовала обратить в доход государства инвестиционно-строительную компанию «Кубанское» и участки на территории национального парка. По версии ведомства, Салпагаров, возглавлявший компанию в 2003–2009 годах, получил контроль над землями Тебердинского национального парка при содействии тогдашнего главы Карачаевского городского округа Сапара Лайпанова.

В марте «Коммерсантъ» сообщал, что ответчиками по иску стали сам сенатор, его родственники и доверенные лица — всего 27 человек. Ведомство утверждало, что земли национального парка передавались чиновникам и связанным с ними лицам по заниженной стоимости. На одном из участков позже построили пятизвездочный отель Cosmos Selection Dombay Diamond.

Салпагаров представляет Карачаево-Черкесию в Совете Федерации с 2015 года. Генпрокуратура также утверждала, что после назначения сенатор продолжал заниматься коммерческой деятельностью и не декларировал связанные с ней доходы.