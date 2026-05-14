Бывший вице-премьер и министр экономики Грузии Леван Давиташвили возглавил компанию Italiana Petroli после ее покупки азербайджанской SOCAR

Бывший вице-премьер и министр экономики Грузии Леван Давиташвили, ушедший в отставку в 2025 году, стал генеральным директором итальянской энергетической компании Italiana Petroli после ее перехода под контроль азербайджанского холдинга SOCAR. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

«В этой должности Давиташвили будет руководить деятельностью IP в Италии, уделяя особое внимание обеспечению непрерывности операционной деятельности, сохранению и дальнейшему укреплению позиций компании на национальном энергетическом рынке, а также контролю за интеграцией компании в более широкую группу SOCAR», — говорится в сообщении.

Давиташвили занимал пост вице-премьера и министра экономики Грузии с 2021 года. В этом качестве он курировал энергетическое сотрудничество Тбилиси и Баку, включая переговоры по поставкам азербайджанского газа. После ухода из правительства он стал советником президента SOCAR и возглавил наблюдательный совет компании Black Sea Petroleum (BSP), основанной в 2022 году для строительства НПЗ в Кулеви. Как ранее писал The Insider, на завод в Кулеви поставляется российская нефть, которая перерабатывается там, а затем продается на запад в обход санкций.