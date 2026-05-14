Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.34

OIL

97.22

EUR

85.9

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

479

 

 

 

 

 

Новости

Боевые дроны «Гроза» для российской армии выпускает семья владельцев брендов электроинструментов и садовой техники — «Система»

The Insider
БПЛА «Заноза»

БПЛА «Заноза»

Расследовательский проект «Система» выяснил, что за разработкой и производством российских беспилотников «Гроза» и «Грозные птицы» стоит сеть компаний, связанная с продавцами электроинструментов и садовой техники под брендами Hüter, «Ресанта» и «Вихрь». В расследовании фигурирует семья бизнесмена Виктора Подчуфарова.

Виктор Подчуфаров и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (Василий Данилов)

Виктор Подчуфаров и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (Василий Данилов)

Нижегородская митрополия

По данным расследования, центральная компания этой группы — московский «Инстротех» (бывшая «Вертикаль»), связанный с брендами Hüter и «Ресанта». Через компанию «Техноинвест» «Инстротех» связан с «Креуссом», который торгует продукцией под брендом «Вихрь». С этой же группой, как утверждает «Система», связано производственное объединение «Глобус»: на него зарегистрированы товарный знак «Гроза» и патент на систему подавления беспилотников.

В расследовании фигурируют бизнесмен Виктор Подчуфаров, его сыновья Иван и Григорий Подчуфаровы, а также вероятная дочь Анна Сухарева. По данным «Системы», в разное время Подчуфаровы владели компаниями, связанными как с торговлей инструментами, так и с производством дронов и военного ПО: «Вертикаль», «Техноинвест», «Креусс», «Глобус», «Медиа Эффект», «Новотех» и «Высота».

RFE/RL

RFE/RL

Под брендом «Гроза» выпускаются FPV-дроны, тяжелый ударный беспилотник «Заноза», разведывательный дрон «Сова», грузовой коптер «Слон» и гексакоптер «Ночная ведьма», который называют российским аналогом украинских дронов «Баба-яга». «Заноза», по заявлениям разработчиков, может нести до 10 кг полезной нагрузки, а «Ночная ведьма» — до четырех мин, кроме того, она оснащается камерой с тепловизором.

С военными разработками связаны еще две компании из расследования. «Медиа Эффект» владеет патентами на программы «Глаз» и «Гроза» для управления дронами и артиллерийского целеуказания. На «Высоту», которой владеет Иван Подчуфаров, зарегистрирован товарный знак «Сова» — так называется разведывательный беспилотник, который, по данным «Системы», поставляют российским войскам.

Российские провластные СМИ и Telegram-каналы регулярно сообщают об использовании разработок «Грозы» на войне в Украине, а программное обеспечение «Глаз/Гроза» преподают курсантам российских военных вузов. Большинство компаний группы сейчас оформлены как непубличные акционерные общества, из-за чего установить их конечных бенефициаров невозможно. Виктор Подчуфаров и представители связанных компаний на вопросы «Системы» не ответили.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте