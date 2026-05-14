Боевые дроны «Гроза» для российской армии выпускает семья владельцев брендов электроинструментов и садовой техники — «Система»

Расследовательский проект «Система» выяснил, что за разработкой и производством российских беспилотников «Гроза» и «Грозные птицы» стоит сеть компаний, связанная с продавцами электроинструментов и садовой техники под брендами Hüter, «Ресанта» и «Вихрь». В расследовании фигурирует семья бизнесмена Виктора Подчуфарова.
По данным расследования, центральная компания этой группы — московский «Инстротех» (бывшая «Вертикаль»), связанный с брендами Hüter и «Ресанта». Через компанию «Техноинвест» «Инстротех» связан с «Креуссом», который торгует продукцией под брендом «Вихрь». С этой же группой, как утверждает «Система», связано производственное объединение «Глобус»: на него зарегистрированы товарный знак «Гроза» и патент на систему подавления беспилотников.
В расследовании фигурируют бизнесмен Виктор Подчуфаров, его сыновья Иван и Григорий Подчуфаровы, а также вероятная дочь Анна Сухарева. По данным «Системы», в разное время Подчуфаровы владели компаниями, связанными как с торговлей инструментами, так и с производством дронов и военного ПО: «Вертикаль», «Техноинвест», «Креусс», «Глобус», «Медиа Эффект», «Новотех» и «Высота».
Под брендом «Гроза» выпускаются FPV-дроны, тяжелый ударный беспилотник «Заноза», разведывательный дрон «Сова», грузовой коптер «Слон» и гексакоптер «Ночная ведьма», который называют российским аналогом украинских дронов «Баба-яга». «Заноза», по заявлениям разработчиков, может нести до 10 кг полезной нагрузки, а «Ночная ведьма» — до четырех мин, кроме того, она оснащается камерой с тепловизором.
С военными разработками связаны еще две компании из расследования. «Медиа Эффект» владеет патентами на программы «Глаз» и «Гроза» для управления дронами и артиллерийского целеуказания. На «Высоту», которой владеет Иван Подчуфаров, зарегистрирован товарный знак «Сова» — так называется разведывательный беспилотник, который, по данным «Системы», поставляют российским войскам.
Российские провластные СМИ и Telegram-каналы регулярно сообщают об использовании разработок «Грозы» на войне в Украине, а программное обеспечение «Глаз/Гроза» преподают курсантам российских военных вузов. Большинство компаний группы сейчас оформлены как непубличные акционерные общества, из-за чего установить их конечных бенефициаров невозможно. Виктор Подчуфаров и представители связанных компаний на вопросы «Системы» не ответили.