Боевые дроны «Гроза» для российской армии выпускает семья владельцев брендов электроинструментов и садовой техники — «Система»

По данным расследования, центральная компания этой группы — московский «Инстротех» (бывшая «Вертикаль»), связанный с брендами Hüter и «Ресанта». Через компанию «Техноинвест» «Инстротех» связан с «Креуссом», который торгует продукцией под брендом «Вихрь». С этой же группой, как утверждает «Система», связано производственное объединение «Глобус»: на него зарегистрированы товарный знак «Гроза» и патент на систему подавления беспилотников.

В расследовании фигурируют бизнесмен Виктор Подчуфаров, его сыновья Иван и Григорий Подчуфаровы, а также вероятная дочь Анна Сухарева. По данным «Системы», в разное время Подчуфаровы владели компаниями, связанными как с торговлей инструментами, так и с производством дронов и военного ПО: «Вертикаль», «Техноинвест», «Креусс», «Глобус», «Медиа Эффект», «Новотех» и «Высота».